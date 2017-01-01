Genç Girişimciler Merkezi fuarda büyük ilgi gördü
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli İŞKUR Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günlerine, İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi de katıldı.
İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi tarafından fuarda kurulan standa girişimci adayları büyük ilgi gösterdiler. Özellikle girişimci olmak isteyen yeni mezunların ziyaret ettiği stant kendi işini kurmak isteyen gençlerin ilgisini çekti.
(İG-İÇ)
12.04.2017 14:51:04 TSI
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