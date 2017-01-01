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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Başkan Karaosmanoğlu: "Onlar gönül elçilerimiz olacak''

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:44
Başkan Karaosmanoğlu: "Onlar gönül elçilerimiz olacak''
Başkan Karaosmanoğlu: "Onlar gönül elçilerimiz olacak''

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneğini makamında konuk etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Fatih Karaçoban ve Yeni Yönetimi makamında konuk etti.
Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "İmparatorluk dili olmak, dünya üzerinde pek az dilin sahip olduğu bir talihtir. Adriyatik'ten Çin'e, Afrika'dan Avrupa'ya kadar kurulan tüm medeniyetlerde Türkçenin bir etkisi, hissesi mutlaka vardır. Atatürk'ün dediği gibi 'Dil bir köprüdür, kültür bir köprüdür', bu köprünün hakkını sizlerin ve bizlerin ortak çalışmasıyla vermeye devam edeceğiz. Dilimiz olan Türkçe'nin, binlerce yıllık ortak tarihimizin, ortak inancımız olan Yüce Dinimizin bize verdiği, sevgiyle, saygıyla ve geleceğe yönelik ortak amaçlarımızla yabancı öğrenci konuklarımıza yardımcı olacağız" dedi.
Dünyanın dört bir yanından Kocaeli'ne gelen yabancı üniversite öğrencilerinin varlığından bahseden Başkan Karaosmanoğlu, "Onlar yüz yıla yakın bir süre ayrı düşmüş olan dost ve kardeşlerin buluşması olarak görmeliyiz. Biz de bu Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneğiyle, dillerimiz, gönüllerimiz, kültürlerimiz arasında köprüler kurmaya devam edeceğiz. Bu çalışmayla Türkiye'nin gençleriyle, Dünyanın gençleri Kocaeli'nde uyum içerisinde yeryüzünün barışı ve mutluluğu için çalışacaklar" diye konuştu.
(İG-İÇ)

12.04.2017 14:51:38 TSI
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