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TESKİ doğa sporlarının destekçisi oldu



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TEKİRDAĞ (İHA) - Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tekirdağ Şubesi üyeleri, "Şerife Bacı ve Tüm Şehitlerimizi Anma ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"ne katıldı. 15 kişilik bir grup ile Tekirdağ'ı temsil eden dağcılar, Türkiye'nin birçok yerinden katılım sağlayan toplam 200 kişilik bir grup ile yürüyüş yaptı.

Milli Mücadele yıllarında şehit olan ecdadımızın yaşadığı duyguları bir nebze olsun yaşamak ve ülkenin birlik ve beraberliğine gasp eden, asker, polis ve masum vatandaşları hedef alan terör örgütlerine karşı dur demek için, İnebolu'dan Kastamonu'ya kadar yüründü.

1920-1922 yılları arasında İstanbul ve Rusya'dan kaçırılan mühimmat, İnebolu'dan başlanarak Kastamonu'daki askeri birliklere ulaştırılmaktaydı. 200 kişilik dağcı gurubu bu güzergaha bağlı kalarak soğuk hava şartlarında 4 gün süreyle konaklamalı olarak toplam 106 kilometre yol kat etti. Bu güzergahta Küre Dağları aşılarak Kastamonu'ya ulaşıldı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü yapılan bu yürüyüşe başından sonuna kadar destek oldu. Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tekirdağ Şube Başkanı Adnan Gündoğdu, TESKİ Genel Müdürü Sayın Dr. Şafak Başa'yı makamında ziyaret ederek, TESKİ Genel Müdürlüğünün "Şerife Bacı ve Tüm Şehitlerimizi Anma ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" etkinliğine vermiş olduğu desteklerden dolayı, Genel Müdür Başa'ya teşekkür plaketi takdim etti. Gündoğdu, ayrıca desteklerinden ötürü Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak, Genel Müdür Başa ve Genel Müdür Yardımcısı İ.Feyzi Ünal'a ayrı ayrı teşekkür etti. Genel Müdür Başa da, böylesine anlamlı bir organizasyonun bir parçası olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, yaptıkları yürüyüşten dolayı dağcıları tebrik etti ve TESKİ olarak bu tür sosyal projelere desteklerinin süreceğinin müjdesini verdi.

(HLD-MEF-Y)



12.04.2017 14:51:45 TSI

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