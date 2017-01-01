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Milletvekili Açıkgöz Ürgüp'ün köylerini ziyaret etti

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:45
Milletvekili Açıkgöz Ürgüp'ün köylerini ziyaret etti
Milletvekili Açıkgöz Ürgüp'ün köylerini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum öncesinde çalışmalarına Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa, Taşkınpaşa ve Şahinefendi köylerini ziyaret ederek devam etti.
AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Ürgüp ilçesine bağlı köylerde yapmış olduğu çalışmalara AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz ve AK Parti Ürgüp ilçe başkanı Aynur Asiltürk'te eşlik etti.
AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz Mustafapaşa köyünde yaptığı kahve toplantısında, "Her zaman olduğu gibi 16 Nisan'da da milletimiz güçlü Türkiye için evet diyor. Türkiye her zaman güçlü olmak zorundadır. Güçlü olmak yetmez, güçlü kalmak zorundadır. Evet diyen de bizim için saygındır, hayır diyen de saygındır. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için milletimizle el ele gönül gönüle 16 Nisan'da da kararımız evet olacaktır. 16 Nisan'da milletimizin takdirine sunulan anayasa değişikliği asla bir şahsın, bir partinin meselesi değildir. Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde güçlü, mutlu, huzurlu yarınları meselesidir" diye konuştu.
AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz daha sonra ise çalışmalarına Taşkınpaşa köyü ile devam etti. Burada Taşkınpaşalılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Açıkgöz yaptığı konuşmada, "Bizlere teveccüh gösteren aziz hemşerilerimiz 16 Nisan'da da istiklale ve istikrara kararımız net oyumuz evet diyor. Artık bu ülkede darbecilerin dediği değil milletin dediği olacak. 16 Nisan'da millet kazanacak, Türkiye kazanacak. Biz, gençlerimize güveniyoruz. Güçlü Türkiye'nin teminatı gençlerimizdir. Seçilme yaşını 18' e indiriyoruz. 16 Nisan Pazar günü milletimizle sandığa gideceğiz ve bütün vesayet odaklarını birlikte tarihe gömeceğiz" diye konuştu.
AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz son olarak Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünü ziyaret ederek burada vatandaşlara 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandumda neden evet denilmesini anlattı. Açıkgöz, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletin sistemidir. Yeni sistemde milletimizin egemenliği kalıcı oluyor. Yargı güçleniyor, meclis güçleniyor, Türkiye güçleniyor. Çift başlılık dönemleri bitiyor. 16 Nisan'da söz de karar da milletimizin. Milletimizle, ülkemizin istikrarına, huzuruna ve büyük hedeflerine sahip çıkacağız. Sivil bir anayasa ile yolumuza devam edeceğiz. Yeni sistemde istikbalimiz güç kazanacak, demokrasimiz gelişecek, özgürlükler genişleyecek. Türkiye ekonomisi şaha kalkacak, millet kazanacak. 16 Nisan'da devlet sistemini değil, hükümet sistemini değiştiriyoruz. Devletin sistemi cumhuriyet'tir" dedi.
(COŞ-AÖ-Y)

12.04.2017 14:52:12 TSI
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