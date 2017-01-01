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Yağışlar Batmanlı çiftçinin yüzünü güldürdü

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:45
Yağışlar Batmanlı çiftçinin yüzünü güldürdü
Yağışlar Batmanlı çiftçinin yüzünü güldürdü

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da mart ve nisan aylarında yağan yağmur çiftçinin umudunu arttırdı. Yağışların mayıs ayında da etkisini sürdüreceği umudunu taşıyan çiftçiler, geçen seneye nazaran bu yıl yağışlardan dolayı iyi ürün alacaklarını bildirdi.
Batmanlı çiftçi Halil Ay, yağışların geçen seneye göre çok iyi olduğunu bununda çiftçinin yüzünü güldüreceğini belirtti. Geçen seneden daha çok verim beklediklerini anlatan Ay, "Buğdaylarımız için bir isteğimiz var süne yüzünden çok rahatsız oluyoruz ürünlerimizin kalitesi düşüyor. Ton başı 200 -300 TL fark oluyor. Devletiz ve Ziraat Odası da ve bütün çiftçilerimiz de bu süne ile mücadelesini yapsınlar. Kaliteli ilaçlar alsınlar. Su yokken tarlalarımızdan 300 kilo ürün alıyorsak su gelince 600 kiloya kadar çıkar. Bu hem Türkiye ekonomisi hem de yöremizin ekonomisi için çok faydalı olacak" dedi.
Şirin Çınar isimli çiftçi ise, geçen sene 500 dönüm araziyi ektiğini ancak yağmurun az yağmasıyla fazla ürün alamadıklarını belirterek, "Bu yıl çok şükür baya yağmur yağdı. Ürünler güzel görünüyor, bizim gibi tüm çiftçinin yüzü gülecek" diye konuştu.
(MŞY-MP-Y)

12.04.2017 14:52:12 TSI
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