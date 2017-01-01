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Çekirge Meydanı için 7 proje üst turda

- Osmangazi Belediye Başkanı Dündar:

- "Çekirge yeniden cazibe merkezi olacak"



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin Çekirge Meydanı'na yepyeni bir görünüm ve işlevsellik kazandırmak amacıyla düzenlediği Çekirge Meydanı Tasarım Yarışması'nda ilk etap tamamlandı. Jürinin büyük bir titizlikle çalıştığı yarışmaya katılan 46 projeden 7'si, ikinci tura yükseldi. Aynı zamanda yarışmanın danışman jüriliğini yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da projeleri detaylı bir şekilde inceledi. Başkan Dündar, "Yarışma sonunda jüri üyelerimiz en güzel ve en doğru projeyi bulacak. Bizler de projenin uygulama aşamasına geçeceğiz. Çekirge'nin yeniden cazibe merkezi olmasını hep birlikte başaracağız" dedi.

Bursa'nın çehresini değiştiren projelere imza atan Osmangazi Belediyesi'nin, Çekirge'ye yepyeni bir kimlik kazandıracak meydan yarışmasında projeler, jüri karşısına çıktı. Başkan Mustafa Dündar'ın da yer aldığı değerlendirme toplantısında yarışmaya katılan 46 projeden 7'si, jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucu en yüksek oyu alarak bir üst tura yükseldi.

"Hedefimiz Tarihi Kimliği Korumak"

Çekirge Meydanı Tasarım Yarışması'nın Osmangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği en ciddi projelerden biri olduğunu belirten Başkan Mustafa Dündar, "Çekirge, tarihi Bursa'nın farklı bir bölgesi. Hedefimiz, tarihi kimliği koruyup muhafaza etmek. Son yıllarda görünmez bir hal almış termal kimliğin yeniden öne çıkmasına, araç ve yaya trafiği sorununun çözümüne katkı sağlamak. Burası çok önemli bir yer. Tüm özellikleri ile incelenmesi ve bu inceleme sonucunda ortaya çıkacak proje de uygulanabilir bir proje olması gerekiyor. Tarihi, doğal ve kültürel mirası ile yaşanabilir bir hale getirmek. Katılım son derece yüksek. Yarışmaya katılan projeler arasında çok farklı, çok değişik öneriler var. Yapılacak değerlendirme sonucunda jüri üyelerimiz en güzel projeyi belirleyecek. Kamuoyuyla da paylaşacağımız projenin uygulama aşamasına geçeceğiz. Çekirge'deki tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerin yeniden ortayla çıkması, Çekirge'nin bir cazibe merkezi olması hedefini hep birlikte başaracağız" dedi.

Anadolu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper Çabuk, Bursa Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Beyhan Bayhan, Şehir Plancısı Turgut Yalkı, Serbest Mimar Han Tümertekin, serbest mimar Ömer Selçuk Baz, serbest mimar Osman Ayradilli'nin yer aldığı jüriye başkanlık eden Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, "Çekirge, çok özel bir yer. Bizler de Çekirge, Bursa ve Osmangazi için tarihi bir süreç yaşıyoruz. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Çekirge Meydan Tasarım Yarışması'nın ilk etap değerlendirmeleri sonucu, yarışmaya başvuran 46 projeden 7'si ikinci tura kaldı. Yarışmacıların, yol ve meydan kararlarında, yaya ve araç ulaşım fonksiyonlarında ilginç fikirleri ve yaklaşımları var. İki aşamalı yarışmamız 20 Haziran'da sonuçlanacak" diye konuştu.

(SA-İHS



12.04.2017 14:51:27 TSI

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