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Başkan Keleş asfaltlama çalışmalarını inceledi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş bahar döneminin başlaması ile hız kazanan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Düzce Belediyesi bahar dönemi ile birlikte asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Şehir merkezindeki mahallelerden başlayan çalışmalarda ekipler Uzunmustafa mahallesinde kazınan sokakların asfaltlama işlemine başladı. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürü Kenan Güreşçioğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uzunmustafa mahallesinde asfaltsız sokak kalmayacağını belirten Başkan Keleş "Uzunmustafa mahallesinde başlayan çalışmalarımız eş zamanlı olarak Körpeşler, Karaca ve Kiremitocağı'nda da devam ediyor. Kazıma işlemi yaptığımız sokaklarda yolların bakımı ve yenilenmesi için ekip sayısını artırdık. Bu dönemde yapacağımız çalışmalarla şehir merkezinde asfaltı bozuk sokak kalmayacak. Bizim için bahar ve yaz dönemi boyunca yapılacak en önemli iş budur. Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan ekipler sayesinde yalnızca asfalt değil, kaldırımların bakımı, park ve bahçelerin bakımı ile çocuk oyun alanlarının yenileme işlemlerini de yapıyor. Hızlı ve etkin bir biçimde çalışarak en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayacağız inşallah" dedi.

(TT-İÇ)



12.04.2017 14:53:26 TSI

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