12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Daday'da sandık başkanlarına ve memurlara eğitim verildi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:46
Daday'da sandık başkanlarına ve memurlara eğitim verildi
Daday'da sandık başkanlarına ve memurlara eğitim verildi

(Fotoğraflı)

Serkan Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Daday İlçe Seçim Kurulunca, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandumda görev alacak sandık başkanları ve memurlara eğitim verildi.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerinde konuşan Kastamonu İl ve Daday İlçe Seçim Kurulu Müdürü Erkan Yağıcı, "16 Nisanda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliği referandumunda görev yapacak tüm görevlilere kolaylıklar diliyorum. Siz sandık başkanı olarak sizlere yapılan uyarılara ve kitapçıkta belirtilen hususlara riayet edin, kesinlikle kapalı oy kullanma kabinine kurallar dışında oy kullanacak kişiden başka ikinci bir kişiyi kesinlikle almayın. Çünkü bunun hukuki ve cezai yükümlülüğü söz konusu. Oy kullanmaya gelecek olan vatandaşların evraklarını inceleyip imzasını aldıktan sonra oy verme kabinine alarak oy verme işlemini gerçekleştirin. Kimliksiz oy kullandırmayın. YSK tarafından hazırlanan ve sizlere dağıttığımız kitapçık ve CD'lerde gerekli olan açıklamalar mevcut. Referandum günü görevli memurların sandık başına zamanında gelmeleri ve referandum bitim saatine kadar özverili bir şekilde görev yapmalarının önemli olduğu ve herhangi bir sıkıntı halinde ilçe seçim kurulu ile irtibata geçilmesini söyledi. Amacımız huzur içerisinde bir olumsuzluk olmadan bu referandum sürecini bitirmektir" dedi.
Daday İlçe Seçim Müdürü Erkan Yağıcı, sandık başkanlarına ve memurlarına slayt sunumu eşliğinde bilgiler vererek, soruları da yanıtladı.
(Vİ-İÇ)

12.04.2017 14:54:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
TBB, Ağlı Belediyesi'ne kamyon hibe etti
YEREL

TBB, AĞLI BELEDİYESİ'NE KAMYON HİBE ETTİ
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş;
YEREL

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI TAHSİN BABAŞ;
Kastamonu'da telefonla dolandırıcılık iddiası
YEREL

KASTAMONU'DA TELEFONLA DOLANDIRICILIK İDDİASI
Motoru yanan kamyona itfaiye müdahale etti
YEREL

MOTORU YANAN KAMYONA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...