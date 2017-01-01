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Daday'da sandık başkanlarına ve memurlara eğitim verildi



(Fotoğraflı)



Serkan Yılmaz

KASTAMONU (İHA) - Daday İlçe Seçim Kurulunca, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandumda görev alacak sandık başkanları ve memurlara eğitim verildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerinde konuşan Kastamonu İl ve Daday İlçe Seçim Kurulu Müdürü Erkan Yağıcı, "16 Nisanda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliği referandumunda görev yapacak tüm görevlilere kolaylıklar diliyorum. Siz sandık başkanı olarak sizlere yapılan uyarılara ve kitapçıkta belirtilen hususlara riayet edin, kesinlikle kapalı oy kullanma kabinine kurallar dışında oy kullanacak kişiden başka ikinci bir kişiyi kesinlikle almayın. Çünkü bunun hukuki ve cezai yükümlülüğü söz konusu. Oy kullanmaya gelecek olan vatandaşların evraklarını inceleyip imzasını aldıktan sonra oy verme kabinine alarak oy verme işlemini gerçekleştirin. Kimliksiz oy kullandırmayın. YSK tarafından hazırlanan ve sizlere dağıttığımız kitapçık ve CD'lerde gerekli olan açıklamalar mevcut. Referandum günü görevli memurların sandık başına zamanında gelmeleri ve referandum bitim saatine kadar özverili bir şekilde görev yapmalarının önemli olduğu ve herhangi bir sıkıntı halinde ilçe seçim kurulu ile irtibata geçilmesini söyledi. Amacımız huzur içerisinde bir olumsuzluk olmadan bu referandum sürecini bitirmektir" dedi.

Daday İlçe Seçim Müdürü Erkan Yağıcı, sandık başkanlarına ve memurlarına slayt sunumu eşliğinde bilgiler vererek, soruları da yanıtladı.

(Vİ-İÇ)



12.04.2017 14:54:03 TSI

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