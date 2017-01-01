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Başkan Atilla, esnafları ziyaret etti



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kooperatifler Mahallesinde esnafları ziyaret etti, çocuklarla top oynadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kooperatifler Mahallesi Rızvanağa, Cahit Sıtkı Tarancı ve Şair Sırrı Hanım Sokak'ta esnafları ziyaret eden Başkan Atilla, vatandaşlarla sohbet etti. Halkın sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaları anlattı. Çay Ocağında vatandaşlarla beraber çay içen Atilla, bir taksi durağını ziyaret ederek şoförlerle sohbet etti. Diyarbakırlıların her şeyin en iyisini hakkettiğini belirten Atilla, "Şehrimizi birlikte güzelleştireceğiz" dedi.



Çocuklarla top oynadı

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Atilla, onlarla birlikte top oynadı. Başkan Atilla, ziyaret sırasında bir simitçiden de simit aldı.

(İHA-MP-Y)



12.04.2017 14:54:57 TSI

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