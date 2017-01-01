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Muş eğitimde çağ atlıyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:47
Muş eğitimde çağ atlıyor
Muş eğitimde çağ atlıyor

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 2002 yılı sonu itibariyle kentteki derslik sayısının 2 bin 240 ve öğrenci sayısının da 90 bin 334 olduğunu belirterek, bir dersliğe 40 öğrenci düştüğünü söyledi.
Yazılı bir açıklama yapan Mehmet Emin Şimşek, Muş'un eğitimde çağ atladığını kaydetti. 2002 öncesi derslik başına 40 öğrenci düştüğünü dile getiren Şimşek, şu anda ise derslik başına 24 öğrencinin düştüğünü belirtti. Şimşek, "2002 yılı sonu itibariyle ilimizdeki derslik sayısı 2 bin 240 iken, 90 bin 334 öğrenci öğrenim görmekte ve bir dersliğe 40 öğrenci düşmekteydi. 2003-2017 yılları arasında 2 bin 777 dersliğin yapımı tamamlanmış ve derslik sayımız 5 bin 17 yükseltilmiştir. Muş il genelinde öğrenci sayımız 122 bin 388 ulaştığı halde bir dersliğe 24 öğrenci düşmektedir" dedi.
Pansiyon sayılarına da değinen Şimşek, "2002 yılında toplam 31 adet 8 bin 600 öğrenci kapasiteli pansiyon varken, 2003 yılından 2017 yılına kadar 28 adet 8 bin 21 öğrenci kapasiteli pansiyon yapılarak pansiyon sayısı 59'a çıkarılmış ve toplam 16 bin 621 öğrenci kapasitesine yükseltilmiştir. Muş il yatırım programında ilkokulda 131 derslikli 11 okulun yapımı devam etmektedir. Ortaöğretim ise 2017 yılı devlet yatırım programında 192 derslikli 9 okul, bin 440 öğrenci kapasiteli 6 adet pansiyon, bir adet spor salonu ve 16 daireli lojmanın yapımı devam etmektedir. Muş'a destek ve yatırımlarından dolayı AK Parti hükümetine, Valimiz Sayın Seddar Yavuz'a ve diğer yerel yöneticilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
(NA-MSA-Y)

12.04.2017 14:55:26 TSI
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