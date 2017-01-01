YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Korunmaya muhtaç yaşlılara evde bakım hizmeti faaliyete geçti

Korunmaya muhtaç yaşlılara evde bakım hizmeti faaliyete geçti



(Fotoğraflı)



Kürşat Aktaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Kaymakamlığı tarafından Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti Verilmesi Projesi başladı.

Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, korunmaya muhtaç yaşlı kimseler için Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti Verilmesi Projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek şu anda 60 aileye bu hizmeti verdiklerini söyledi. Kaymakam Zadeleroğlu, "Evde bakım hizmeti projesi kapsamında 6 kişilik bir ekip oluşturduk.

Bunlardan dört bayan iki erkek olarak 6 personel istihdam ettik. Bu personellerimiz haftanın belli günlerinde evi temizliyor, varsa ev tamiratları yapılıyor, yemeklerine yardımcı olunuyor, evdeki halılara kadar yıkanıyor ve temizleniyor. Yardıma muhtaç yaşlıların evlerinde ne gerekiyorsa kaymakamlık olarak yapıyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz gerektiğinde, sorunlarını dinliyoruz ve sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Ayrıca ziyaret ettiğimiz yaşlı hasta olmuşsa onu doktora da götürüp tedavi de ettirip ilaçlarına kadar karşılıyoruz. Bu projenin finansmanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından karşılanıyor" dedi.

(İHA-SD-



12.04.2017 14:56:41 TSI

NNNN

