Başkan Atilla: Sporculara her zaman destek olacağız

DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye ve Avrupa'daki atletizm şampiyonalarında başarılara imza atan sporcuları makamında ağırlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, spor ve sporculara her zaman destek olacaklarını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 2016 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası ve 2017 Belarus Avrupa Salon Şampiyonası birincisi Meryem Bekmez, 2016 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası ve 2017 Türkiye Yürüyüş Şampiyonası ikincisi Ayşe Tekdal, 2017 Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası ikincisi ve Gençler Balkan Yürüyüş Şampiyonası üçüncüsü Meral Kurt, 2014 Balkan Yürüyüş Şampiyonası Yıldız Kızlar Kategorisi Şampiyonu Yeter Aslan ile Antrenörler Azize Özbey ve Çetin Aslan'ı makamında ağırladı.



"Gençleri spora yönlendirmeliyiz"

Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek verdiklerini belirten Başkan Atilla, "Diyarbakır'ın adını başarılarla duyurduğunuz için sizlerle onur duyuyoruz. Gençleri spora yönlendirmeliyiz. Sporculara her zaman destek olacağız" dedi.

Sporcular ve antrenörlerle bir süre görüşen Başkan Atilla, düzenlenecek atletizm şampiyonalarında sporculara başarılar diledi. Başkan Atilla, görüşmenin ardından sporculara spor ayakkabısı ve forma hediye etti.

