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Ot festivali için hazırlıklar tamamlandı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından 12,13 ve 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Düzce Otları Tyche Bereket Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi önderliğinde gerçekleştirilecek olan Düzce Otları Tyche Bereket Festivali programında yer alan yemek yarışmasına katılacak olan yemekler tanıtıldı. Düzce Belediye Meclis salonundaki tanıtılan yemekler ilgi çekti. Düzce Belediyesi Kadın Meclisi ile Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile yapılacak olan festival için bir heyet Alaçatı'da yapılan geleneksel ot festivalini gezdi ve incelemelerde bulundu. Kadın Meclisi Başkanı Ulviye Dikmen, festival için geri sayımın başladığını belirterek, "Festivalin programı belirlendi. Eksiklikler tamamlanıyor. 12-14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan festivalin kusursuz olması için çalışıyoruz" dedi.

(TT-İÇ)



12.04.2017 14:58:39 TSI

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