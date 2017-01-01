YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Uğur, Karesi muhtarlarıyla buluştu

Başkan Uğur, Karesi muhtarlarıyla buluştu

- Uğur muhtarlara 16 nisan referandumunun önemini anlattı



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Karesi ilçesi muhtarları ile bir araya gelerek, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemini anlattı. Başkan Uğur, muhtarlara Büyükşehir Belediyesi çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Karesi ilçesi muhtarları ile bir araya gelerek, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemini anlattı. Başkan Uğur, muhtarlara Büyükşehir Belediyesi çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Karesi Kafe'de düzenlenen toplantıya AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Karesi İlçe Başkanı Kemal Aydemir katıldı. Milletvekili Bostan ve Başkan Yılmaz'ında birer konuşma yaptığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma ve projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Uğur, 16 Nisan'da yapılacak referandum ile Türkiye'nin önemli bir karar vereceğini söyledi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğru hızlı bir ilerleme kaydettiğini ifade eden Başkan Uğur, siyasi istikrarın ekonomik istikrarı da beraberinde getirdiğini belirtti. Uğur, siyasi istikrarın devamı için 16 Nisan'daki referandum ardından gerçekleşecek olan Anayasa değişikliğinin önemli olduğunu kaydetti. Uğur, "Tecrübeme ve geçmişte yaşanılanlara bakınca, istikrar için 16 Nisan'da önümüzde fırsat var. Bu Anaya değişikliğini gerçekleştirerek Türkiye önü açılacak ve 2023 hedeflerine kısa zamanda ulaşacağız" dedi.

(OF-



12.04.2017 14:59:11 TSI

NNNN

