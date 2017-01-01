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Ayazören'de 200 tonluk su deposu inşaatı başladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Ayazören Mahallesi'nin 16 kilometrelik altyapısını sil baştan yenilemesinin ardından 200 tonluk su deposunun da inşaatına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerin ihtiyaçlarını gidermek için başladığı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından içme suyu ve kanalizasyon hattındaki yenileme çalışmaları noktalanan Ayazören Mahallesi uzun yıllar kullanacakları altyapı sistemine kavuştu. Noktalanan altyapı çalışmalarının ardından mahalleye 200 tonluk bir içme suyu deposu kazandırmak için de çalışmalar başladı. Deponun tamamlanması ile birlikte mahalle sakinleri yepyeni depodan içme sularını tüketecek.

Ayazören Mahalle Muhtarı Mehmet Emre, mahallelerine akla hayale gelmeyecek hizmetlerin ulaştığını ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Emre, "Allah Cengiz başkanımızdan bin kere razı olsun. Mahallemize akla hayale gelmeyecek hizmetler yapıldı. Tüm mahalle olarak şöyle diyoruz: 'Hayaldi gerçek oldu.' Mahallemizi 2'ye ayıran dere için de proje çalışmaları başladı. Ekipler sağolsun gelip, ölçüm yaptılar. Cenazelerimizi traktörlerle karşıdan karşıya geçiriyorduk. Cengiz Başkanım sağolsun bu sıkıntımızı da el attı" dedi.

(ÖND-Y)



12.04.2017 14:59:13 TSI

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