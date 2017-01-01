12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

CHP'de Referandum çalışmaları devam ediyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:53
CHP'de Referandum çalışmaları devam ediyor
CHP'de Referandum çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına çok kısa bir süre kalırken Malatya'da da 'Hayır' kampanyası yürüten CHP, çalışmalarına son sürat devam ediyor.
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, beraberinde İzmir Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş ile birlikte referandum gezilerini sürdürüyor. Son olarak Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey, Konak, Yeşilyurt, Alişar ve Özalper Mahallelerini gezen CHP'liler vatandaşlara referandumda hayır oyu kullanmalarını istedi. Yaklaşık 2 aylık bir süreçte referandum çalışmaları sürdürdüklerini belirten Kiraz, bu kapsamda Eveti savunanların kendilerine neden evet dedikleri yönünde bir savunma yapamadıklarını savundu. CHP olarak bu referandumda farklı bir yöntem denediklerini kaydeden Kiraz, "Onlar şu eski alışkanlıklarından vazgeçmiyorlar, bir başka partiyi eleştiriyorlar, bir başka lideri eleştiriyorlar. Ama biz olayın başından beri hem Malatya'da hem Türkiye'nin dört bir yanında şöyle bir şey yapıyoruz. Diyoruz ki bakın parti bayraklarımız yok, parti rozetlerimiz yok, parti kimliğimizi bir tarafa bıraktık. Bu değişiklik hepimizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla Anayasa metinleri toplumların uzlaşma metinleridir. Toplumun her bireyin vatandaşın değişikle neler getirilmek isteniyor bilmesi ve ona göre karar vermesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
Herkesin partili kimliğini bir tarafa bırakması gerektiğini dile getiren Kiraz, "Bu bir parti seçimi değil, bu bir lider seçimi değil, burada hiç kimseyi seçmeyeceğiz. Evet de çıksa hayır da çıksa partiniz kaybetmeyecek yada kazanmayacak. Bunun için bu maddeleri oylarken bundan sonra ülkemiz nasıl yönetilecek buna karar vereceğiz. Biz ülkemizin bir vatandaşı olarak ülkemizin bizim seçtiklerimiz tarafından yönetilmesini, bütün yetkilerin bir tek kişide toplanmasının doğru olmadığını, bu tek kişi kim olursa olsun yetkilerin tek kişiye verilmesinin doğru olmadığını ifade ediyoruz" dedi.
CHP'li Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş ise "Ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için nereye gideceği belli olmayan bir rejime değil, parlamenter rejimi daha da güçlendirecek bir sisteme ihtiyacımız var" diye konuştu. Halk oylamasına sunulan 18 maddelik değişikliğin Anayasanın 97 maddesini etkilediğini öne süren Pektaş, "Sadece 18 maddelik bir değişiklik değil. Anayasanın iptal edilen maddeleri var değiştirilen maddeleri var. Ve bunlar sistemin özü ile ilgili maddeler. Kimseye hesap vermedikleri bir sistem getirmek istiyorlar. Şu referandumun adil bir referandum olduğunu söylemek mümkün mü, her yerde 'Tabi ki evet' pankartları var bizler Hayır pankartlarımızı asamıyoruz. Devletin tüm makamları evet için çalışıyor. Bu kadar adaletsiz ve hakkaniyetsiz bir seçimin sonucunun adil olacağını söylemek mümkün değil" diye konuştu.
Öte yandan Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş ve İl Başkanı Enver Kiraz, İzmir'den Malatya'ya tayin olan Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı da ziyaret etti.
(CÖ-SD-Y)

12.04.2017 15:01:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
İkinci el ithal araç düzenlemesi
YEREL

İKİNCİ EL İTHAL ARAÇ DÜZENLEMESİ
Darende'de Polis Haftası kutlaması
YEREL

DARENDE'DE POLİS HAFTASI KUTLAMASI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Konaklılarla bir araya geldi
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ, KONAKLILARLA BİR ARAYA GELDİ
Malatya Valisi Mustafa Toprak:
YEREL

MALATYA VALİSİ MUSTAFA TOPRAK:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA:
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Öğrenciler Quoridor Turnuvasında düşünme becerilerini geliştirdiler
YEREL

ÖĞRENCİLER QUORİDOR TURNUVASINDA DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİLER
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Malatya merkezli kaçak silah operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ KAÇAK SİLAH OPERASYONU
Angun ve Yıldırım tutuklandı
YEREL

ANGUN VE YILDIRIM TUTUKLANDI
Öğrenciler vatandaşlara sağlık taraması yaptı
YEREL

ÖĞRENCİLER VATANDAŞLARA SAĞLIK TARAMASI YAPTI
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:
YEREL

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAKIR:
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK:
Sanatçı Uğur Işılak, memleket türküleriyle yüreklere dokundu
YEREL

SANATÇI UĞUR IŞILAK, MEMLEKET TÜRKÜLERİYLE YÜREKLERE DOKUNDU
Malatya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Sınavda başarılı olan işçiler belgelerini aldı
YEREL

SINAVDA BAŞARILI OLAN İŞÇİLER BELGELERİNİ ALDI
Bakan Tüfenkci:&quot;15 yılda yaptığımızı hizmetleri beş yılda yapmak istiyoruz&quot;
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ:"15 YILDA YAPTIĞIMIZI HİZMETLERİ BEŞ YILDA YAPMAK İSTİYORUZ"
Büyükşehir'den İdlib'e ilaç yardımı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN İDLİB'E İLAÇ YARDIMI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZNUR ÇALIK:
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Başkan Eser, Sağlık Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN ESER, SAĞLIK LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Çınar Koleji öğrencileri bisiklet yarışlarından derece ile döndü
YEREL

ÇINAR KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ BİSİKLET YARIŞLARINDAN DERECE İLE DÖNDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...