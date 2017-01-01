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Başkan Karaosmanoğlu, Güç Plastik Fabrikasını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kullar Yakacık Mahallesi'nde üretim gerçekleştiren Güç Plastik Fabrikasını ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Kullar Yakacık Mahallesi'nde üretim gerçekleştiren Güç Plastik Fabrikasını ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emre Aydın ve diğer üyeler Ahmet Emre Aydın, Süleyman Aydın, Mine Aydın, Hüseyin Kuru ve Ayhan Kuru tarafından karşılanan Başkan Karaosmanoğlu, burada üretim hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Milletimizin ferasetine, irfanına, vizyonuna güveniyor, bu ferasetten, bu irfandan, bu vizyondan güç alıyoruz. Hamdolsun milletimizi mahcup etmedik, etmiyoruz, etmeyeceğiz. Milletimiz de bugüne kadar her seçimde bize olan desteğini artırarak, çalışmalarımıza verdiği güvenoyunu tazeliyor, bizi mahcup etmiyor. 13 yıl sonra millet desteğinin halen artıyor olması, göğsümüzü kabartıyor, heyecanımızı artırıyor. Biz Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Kocaeli'nde bir reformu uygulamak için talip olduk. Şehrimiz, Hükümetimiz tarafından model olarak seçildi. Öyle bir reform gerçekleştirdik ki Türkiye'deki bütün büyükşehirlerin okulu olduk" dedi.

Sözlerine devam eden Başkan Karaosmanoğlu, "Köyler dahil her yere şehir hizmetlerini götürdük. Kendi kendine bile yetemeyen ufak belde belediyelerini kapattık, güçlü, hizmet üreten büyük ilçeler kurduk. Türkiye tarihinde yerel yönetim başlığına Kocaeli'nin ismini altın harflerle yazdık. Şehirlerin anayasası ve kanunu planlarıdır. Master plandır, imar planıdır, çevre planıdır, ulaşım planıdır, lojistik plandır. Yamalı bohça gibi rastgele kurulmuş, düzeni, kuralı olmayan bir şehrin sürdürülmesi mümkün değildir. Plan yoksa kaçak yapılaşma, çevre kirliliği, trafik kaosu şehrin kaderidir. Kocaeli'nin yaşadığı bütün sorunların temelinde, vaktinde yapılmamış planlar yani plansızlık vardır. Önce plan dedik. Yerleşim, sanayi, tarım, turizm, kültür alanlarını şehir planlarımıza uygun projelerle canlandırdık" diye konuştu.

(İG-İÇ)



12.04.2017 15:02:20 TSI

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