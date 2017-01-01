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Milletvekili Özdemir, referandum çalışmalarına devam ediyor



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KONYA (İHA) - AK Parti Konya İl Başkanlığının yürüttüğü referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesini ve esnafları ziyaret ederek, referandum için destek istedi.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve beraberindeki heyet, referandum çalışmaları kapsamında Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesini ziyaret etti. Şube Başkanı Veli Özağan ve dernek üyeleriyle görüşen heyet, engelli vatandaşların sorunlarını dinleyip referandum hakkında bilgi vererek 'evet' için destek istedi. Milletvekili Özdemir, Görme Engellileri Koruma Derneği Konya Şubesi ziyaretinin ardından esnafları da ziyaret etti.

Yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Konya'yı karış karış gezdiklerini belirterek, "Büyükşehirler içinde daima birinci olan Konya, bu defa Türkiye genelinde birinci olarak seçimleri tamamlamış olacak. Gümüşhane, Bayburt, Kahramanmaraş, Rize gibi şehirlerimizin Konya ile yarıştığını biliyoruz. İnşallah bu çerçevede biz Konya'nın birinci geleceğini umut ediyoruz. O niyetle Konyalılara da yaklaşımımızı sergiledik. Konyalıların bize gösterdiği teveccüh de bu hedefimize ulaşacağımız noktasında büyük bir güven veriyor" dedi.

Milletvekili Özdemir, engellilerle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "Türkiye'de engellilerin bir yasası bile yoktu. 2005 yılında engellilere ilişkin 2022 Nolu Kanunu çıkaran AK Parti iktidarıdır. Dolayısıyla engelliler konusunda birçok iyileştirme yapılmıştır. Bu iyileştirmeler devam edecek ve Allah kısmet ederse engellilerimizin daha rahat, daha huzurlu bir şekilde diğer vatandaşlarımızla entegre olarak hayatlarını sürdürdüklerini, hayatın içinde olduklarını göreceğiz" diye konuştu.

(İHA-AH-Y)



12.04.2017 15:03:17 TSI

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