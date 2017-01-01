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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Atatürk Üniversitesi'nden "Vatan Bizimdir" Programı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:55
Atatürk Üniversitesi'nden "Vatan Bizimdir" Programı
Atatürk Üniversitesi'nden "Vatan Bizimdir" Programı
- Atatürk Üniversitesi'nden Polis Teşkilatına Yıldönümü Hediyesi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "Vatan Bizimdir" dinletisi büyük beğeni topladı.
Erzurum Ak Parti Milletvekili Orhan Deligöz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı ile Polis Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Okan Yıldırım başta olmak üzere Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim görevlileri ile çok sayıda konuğun yer aldığı dinletide, Erzurumlu şair Nurullah Genç ile sevilen sanatçı Aykut Kuşkaya salonda bulunanlara, coşku dolu anlar yaşattı.
Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen "Milli Birlik ve Beraberlik" programlarına bir yenisi daha eklendi. Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile üniversite öğrencilerinin ilgisinin oldukça yoğun olduğu gecede, 15 Temmuz ruhu yeniden canlandı. Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle okunan şiir ve türkülere, yoğun duygular altında eşlik eden konuklar, Nurullah Genç'in 15 Temmuz gecesi kaleme aldığı "Vatan Bizimdir" şiirini okuduğu esnada gözyaşlarına engel olmakta oldukça zorlandılar.
Bu güzel ve anlamlı gecede sahne almaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Nurullah Genç: "15 Temmuz gecesi Erzurumlu olmaktan bir kez daha gurur duydum. Sokaklara ilk çıkan ve günlerce bulundukları yeri terk etmeyen Dadaşlar ülkenin can simidi olduklarını bir kez daha gösterdiler."
"O gecenin bir diğer kahramanları ise Polis Teşkilatımızın nadide personelleri, polislerimizdi. Hainlerin pervasızca saldırılarında karakolları bombalanan, arkadaşlarını, sevdiklerini kaybeden Türk Polisi o gece, bir kez daha dik durarak bu köklü teşkilatın şerefli personeli olduklarını bizlere gösterdi. Ben de bu anlamlı gecede tüm Polis Teşkilatı'na huzurlarınızda teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Sevilen sanatçılardan Aykut Kuşkaya'nın da besteleriyle katıldığı gece, yoğun alkışlar eşliğinde sona erdi. Programın ardından konuklara hediyelerini takdim eden Rektör Çomaklı, bu anlamlı geceye değer kattıkları için başta kıymetli sanatçılar olmak üzere, Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu yöneticileri ve öğrencileri ile tüm konuklara teşekkür etti.
(ERZ-AT-Y)

12.04.2017 15:03:23 TSI
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