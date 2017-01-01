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Yeni çöp konteynerleri dağıtılacak



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi muhtelif mahallelere yerleştirilmek üzere 400 adet yeni çöp konteynerinin dağıtımını yapacak.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şehir merkezi ve çevre mahallelerde evsel atıkların daha düzenli bir şekilde toplanması, çevre ve görüntü kirliliğini engellemek amacıyla 400 adet 770 litre kapasiteli galvaniz çöp konteyneri dağıtımına başlayacak.

Beyaz Masa aracılığı ile yapılan çöp konteyneri taleplerini değerlendiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilgili mahalle muhtarları ile birlikte yapılacak keşif çalışmalarının ardından yeni sanayi, eski sanayi alanına ve daha sonra kademeli olarak mahallelere çöp konteyneri yerleştirme işlemini yapacak.

(TT-İÇ)



12.04.2017 15:03:59 TSI

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