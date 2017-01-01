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Besni Ülkü Ocaklarından Ahmet Şafak konseri



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni Ülkü Ocakları tarafından "Ay yıldıza söz verdik" adlı programda sahne alan Ahmet Şafak, birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek Besnililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Besni Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen programa MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Ali Önat, Suvarlı Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, MHP Besni İlçe Başkanı Hamdi Arslan, Besni Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Unuturum, Besni Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ballı, Belediye Meclis Üyesi İmdat Yıldırım ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran- Kerim Tilaveti ile başlayan "Ay yıldıza söz verdik" adlı programda Besni Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ballı ve Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Ali Önat selamlama konuşması yaptı. Konuşmaların ardından Osmanlı Tuğrası tablosu için açık artırmayla satışa sunuldu. Yardım amaçlı yapılan açık artırmada Belediye Meclis Üyesi İmdat Yıldırım Osmanlı Tuğrası tablosunun sahibi oldu. Tablosunu almak için sahneye gelen Yıldırım, tabloyu ülkü ocaklarına bağışlayarak Besni Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ballı'ya verdi.

Daha sonra Sanatçı Ahmet Şafak sahne aldı. Şafak, salonu dolduran vatandaşlara söylediği birbirinden güzel şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

(RK-SD-Y)



12.04.2017 15:04:00 TSI

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