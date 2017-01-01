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Vali Taşyapan'dan Özalp ve Saray ilçelerine ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Valisi İbrahim Taşyapan, il genelinde sürdürdüğü muhtarlarla istişare toplantılarına Özalp ve Saray ilçelerinde devam etti.

İlk olarak Özalp ilçesine giden Vali Taşyapan, muhtarlarla istişare toplantısının yapılacağı halk eğitim merkezinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar ile ilçe protokolü tarafından karşılandı. Daha sonra halk eğitim merkezi toplantı salonunda muhtarlarla bir araya gelen Vali Taşyapan, kamu yatırımlarıyla ilgili çalışmaları huzur ve güven ortamında, elbirliği içerisinde hızlıca yerine ulaştırmanın, tüm kamu yöneticilerinin ortak görevi olduğunu söyledi. Diğer ilçelerde olduğu gibi Özalp ilçesinde de muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin ve köylerin sorunlarını dinlemeyi amaçladıklarını belirten Vali Taşyapan, "Bugün de Özalp'te ve Saray'da önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalarla ilgili talepleri dinleyeceğiz. Buraya gelirken bizimle birlikte ilçelerimizde, köylerimizde, en fazla yatırımı olan il müdürlerimiz de geldiler. Onlar da çalışmalar ve taleplerle ilgili notlarını alacaklar. İlçemizin şu ana kadar ki hizmetlerine yeni hizmetler eklemek için hep birlikte buradayız" dedi.

Ülkemizin, özellikle bölgemizde 30-40 yıldır PKK ile mücadele ettiğine de değinen Vali Taşyapan, son 10 yıldır da DEAŞ ve komşu ülkelerden kaynaklanan sıkıntılardan doğan bir takım adı duyulmamış örgütlerle mücadele edildiğini ifade etti. Devletin, terörle en etkin şekilde mücadelesine devam ettiğini vurgulayan Vali Taşyapan, "Devletimiz bu mücadeleyi mutlaka sonuca erdirmenin kararlılığında ve azmindedir. Bundan sonraki süreçte yol haritası; teröre, teröriste devletin gücünü ve kuvvetini en iyi şekilde göstermek, terörle ilgili hiçbir işe bulaşmamış, ekmeğinde, işinde gücünde olan insanlara şefkatle muamele etmek ve onların en iyi şekilde yaşamalarını sağlamak için gereken her şeyi yapmaktır" diye konuştu.

Vatandaşların ve muhtarların, devletin/milletin yaptığı hizmetlerin ve mücadelenin değerini bilip bunun arkasında durması gerektiğini kaydeden Vali Taşyapan, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarihte hiçbir terör örgütü devletin karşısında başarıya ulaşamamıştır. Geriye teröristlerin, oranın insanlarına verdiği zarar ve acılar kalmıştır. 2 bin yıllık mazisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşısında başarılı olmaları zaten mümkün değildir. Önlemli olan bunlara memleketimizde, köyümüzde, kentimizde destek vermemektir. Milletimizin birliği, beraberliği, dirliği, güvenliğimiz önemlidir. Güvenlik her işin başıdır. Bu ülkede huzur ve güvenlik olmazsa ekonomi, hayvancılık, turizm ve ticaret olmaz. Bu nedenlerle vatandaşlarımızı, devletimizin ve kanunların yanında görmek istiyoruz."

Terör örgütlerinin arkasında kimlerin bulunduğunun yakın geçmişte ülkemizde yaşanan gelişmelere bakıldığında daha net görülebileceğine işaret eden Vali Taşyapan, "Bizim referandumumuzla ilgilenmeyen bir Avrupa ülkesi var mı? Tüm Avrupa bu referandumda hayır çıksın diye uğraşıyor. Hayır çıkar, evet çıkar. Bu bizim bileceğimiz bir iş. Almanya'yı, İsveç'i, Danimarka'yı neden ilgilendiriyor? Bazı şeyleri bize kimlerin dayattığını iyi görmemiz lazım. Bunlarla alakalı değerlendirmeleri yaparken, gerekenleri görmemiz gerekir. Olayları yerli yerine koyarsak o zaman daha iyi idrak edebiliriz. IMF'ye borcumuzun bitmesi ve milli gelirimizin artmasıyla, ülkemizde ortaya çıkarılan sıkıntıların eş zamanlı olması tesadüf değildir. Onun için memleketimizin, devletimizin kıymetini bileceğiz" şeklinde konuştu.

Referandum süreciyle ilgili olarak görüş ve beklentilerini de muhtarlarla paylaşan Vali Taşyapan, şunları söyledi:

"Referandum sürecinde ilimizde belli aşamaya gelindi. Tatsız olaylar yaşamadık. Alınan önlemler ve vatandaşlarımızın sağduyusuyla oylamamızı yapacağız. Bu konu ülkemiz için önemli bir konudur ve partilerin seçim propagandası değildir. Devletimizin, parlamentomuzun aldığı bir anayasa değişikliği kararını oylayacağız. Sonuçlarına da hepimiz saygı göstereceğiz. Bizim görevimiz ilimizde vatandaşlarımızın özgür iradesinin sandığa yansımasını sağlamaktır. Oy verme gününden sonuna kadar orada güvenliği sağlamak, insanların güvenli şekilde hiçbir kimsenin, teröristin, örgütün etkisinde kalmadan gidip sandıkta oyunu kullanmasıdır. Yaşanabilecek olumsuzlukları haber aldıklarında konuyu emniyete, jandarmaya bildirmek de muhtarlarımızın görevlerindendir. Bu referandumda önemli görevlerimizden biri de güvenlik kuvvetlerimize destek vermek ve köylerimizde huzur ve güvenin tesisi için önemli bir hizmeti yerine getirmektir."

Muhtarların görev süreleri içerisinde kendi mahallelerine hizmet götürmek gibi haklı bir telaş içerisinde olduğunu söyleyen Vali Taşyapan, işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma içerisinde, kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak köylere, mahallelere ve kente gereken hizmetlerin getirileceğini dile getirdi.

Özalp'teki temaslarının ardından beraberindekilerle birlikte Saray ilçesine geçen Vali Taşyapan, burada ilk olarak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır ile birlikte Saray Belediyesi başkanlık makamında bir süre görüştü. Ardından ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde görevli muhtarlar ile belediye ek hizmet binasındaki toplantı salonunda bir araya gelen Vali Taşyapan, yöneltilen sorun ve taleplerini dinledikten sonra, yapılacak iş ve işlemlerle ilgili olarak beraberindeki kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Vali İbrahim Taşyapan'ın Özalp ve Saray ilçelerinde gerçekleştirdiği toplantılara İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve yardımcıları, DSİ Bölge Müdürü, VASKİ ve VEDAŞ yetkilileri, diğer kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

(MSA-Y)



12.04.2017 15:04:29 TSI

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