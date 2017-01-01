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Oy kullanacak hastalar için tüm hazırlıklar yapılıyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Hasta olan ve referandumda sandığa gitmekte zorlanacak olan kişiler için Adıyaman'da çalışmalar sürüyor.

Oy kullanmak isteyen hastalar Sağlık Bakanlığının 444 38 33 nolu Evde Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulunacak. Adıyaman'da evde sağlık hizmeti alan bin 460 hasta ve yine yardım talep eden hastalara oy kullanmaları için ekipler yardımda bulunacak.

Adıyaman Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, "16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan halk oylamasında sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ilimiz Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimince gerekli desteği vermeyi planlıyoruz. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğümüz ortak hareket ederek gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.

Evde sağlık hizmetleri kapsamında olan hastalarımızla iletişime geçilerek böyle bir yardımı talep edip etmediklerini tespit ediyoruz. Ayrıca Halk sağlığı müdürlüğümüzün 444 38 33 nolu evde sağlık hizmetleri çağrı merkezinin telefonundan bu talepleri alacağız. Aldığımız talepler doğrultusunda araçlarımızla vatandaşlarımızın bir plan dahilinde oy kullanmalarına destek olacağız.

Ayrıca hastanelerimizde yatan hastalarımızın da talepleri doğrultusunda bu görevi ifa etmelerine destek olacağız. Bu kapsamda da Kamu Hastaneler Birliği Genel sekreterliğimiz gerekli hazırlıkları yapıyor" dedi.

Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, seçim günü koordinasyonun sağlanacağı merkezde incelemede bulundu.

(AHM)



12.04.2017 15:05:03 TSI

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