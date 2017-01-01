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Sincik ilçesinde tam bağımsız bir Türkiye için 'Evet' konferansı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:57
Sincik ilçesinde tam bağımsız bir Türkiye için 'Evet' konferansı
Sincik ilçesinde tam bağımsız bir Türkiye için 'Evet' konferansı

(Fotoğraflı)

Ahmet Erkut
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde tam bağımsız bir Türkiye için 'Evet' konferansı düzenlendi.
Sincik Belediyesi ile Sincik Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen konferansa Milat Gazetesi Yazarı Ufuk Coşkun konuşmacı olarak katıldı. Sincik Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen programda konuşanSincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, "16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandumla ilgili çok değerli fikirlerini bizlerle paylaşmak üzere bizleri kırmayarak ilçemize gelen kıymetli hocam Araştırmacı Yazar Ufuk Coşkun'a teşekkür ediyorum" dedi.
Araştırmacı- Yazar Ufuk Coşkun ise verdiği konferansta, "16 Nisan tarihi bir kavşak noktası, bin yıllık tarihimiz buyunca Anadolu'muzu işgal etmek isteyen zihniyetin darbe yoluyla, finansal darbe yollarıyla elimizden kalan son toprak parçasını almak istiyorlar. Bu bakımdan 16 Nisan sıradan bir anayasa değişikliği değildir, o gün yeniden toparlanmak için sandık başında olacağız. Batılı devletler Türkiye'ye karşı çok yoğun bir kampanya başlatmış bulunmaktalar, onlar mevcut sistemle ömürleri 8-10 ay olan hükümetler istiyorlar. Onlara hizmet eden FETÖ okulları dünyanın her yerinde açıldı ve tek amaçları vardı. Dinler arası diyalogla İslami tasfiye edip ortak bir din ortaya atmaktı. Onlar siyonistlere hizmet ediyorlar. Siyonistler 1800'lü yıllardan beri devam eden ve Kudüs merkezli tek dünya devleti kurmak istiyorlar, yani dünyayı Kudüs'te yönetmek istiyorlar. Tarih buyunca biz şerefimizden, haysiyetimizden zerre kadar taviz vermeyen asil bir milletiz biz. Bu milletin kimyasını bozmak istediler. Kürtlerin o ümmet şuuru ile bir tarih geçiren, bir mazisi olan dindar Kürtleri değerlerinden ve geçmişinden koparmak istediler. Ama bunu başaramadılar, çünkü bu toprakların mayası İslamla yoğruldu. Yeniden tarih sahnesine adım atmak ve mazlum İslam coğrafyasının umudu olmak için 16 Nisan'da 'Evet' biz bu topraklarda ebediyen kalıcıyız mesajı vermek zorundayız. Son beş yıldır uğramadığımız operasyon kalmadı, patlamadık bomba kalamadı, her bombada yüzden fazla insanımız hayatını kaybetti.
16 Nisan'daki başkanlık sistemi onların gücünü bertaraf edecektir. Bizler millet olarak kararımızı verdik, bunu 15 Temmuz'da teyit ettik. Bu Başkanlık sistemi değildir, milletin tam merkezinde olduğu bir millet hükümet sistemidir" şeklinde konuştu.
Konferansın sonunda Sincik Demokrasi Platformu Sözcüsü İrfan Altıntel tarafından Araştırmacı Yazar Ufuk Coşku'a geleneksel Sincik halısı hediye edildi.
(AE-SD-Y)

12.04.2017 15:05:12 TSI
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