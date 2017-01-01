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Yıldırım'da hat ve ebru sergisi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, geleneksel sanatlardan hat ve ebru sergisine ev sahipliği yaptı.

Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'nda aldıkları eğitim ile birbirinden güzel eserler hazırlayan Bedrettin Akalın ve Çiğdem Işıkaltan'ın çalışmaları sergilendi. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Barış Manço Kültür Merkezi'nde 15 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek sergideki eserleri inceledi. Edebali, "Dönüşüm hamlemizin en önemli ayaklarından biri de kültürel ve sosyal faaliyetler. Önemli isimleri ilçemizde ağırlıyor, hemşehrilerimizle bir araya getiriyoruz. Aynı zamanda kadim medeniyetimizin mirası olan değerlerimiz arasında yer alan geleneksel sanatlarımızın da yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması için meslek edindirme kurslarımızda eğitim veriyoruz. Aldıkları eğitim ile eşsiz güzellikte eserler ortaya koyan kursiyerlerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

(MŞ)



12.04.2017 15:06:55 TSI

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