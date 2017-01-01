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Başkan Sarıcaoğlu 'evet' için mahalle turunda



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, 16 Nisan'daki halk oylaması referandumu için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatıp, vatandaşları referandumda "evet" demeye davet eden Başkan Sarıcaoğlu; Büyükçukur, Divanbaşı ve Mahmutlu Mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlar ile istişare ve değerlendirme toplantıları yapan Sarıcaoğlu, "Başkanlık sistemini insanlara yanlış anlatıyorlar. Efendim neymiş 'padişah olacakmış.' Seçimle gelen kişi padişah olur mu hiç. Seçilen kişi eğer ülkesi ve milleti için bir şeyler yapmasa, yan gelip yatarsa 5 sene sonra seçimi olacak bu millet bunu da görecek o kişiyi ona göre seçecek. Yalan yanlış bilgilerle insanların aklını bulandırmak istiyorlar bu oyunlara düşmeyin. Seçimle gelen bir kişi padişah olmaz milletinin hizmetkarı olur. Demokrasinin olduğu seçimlerin olduğu bir yerde ne diktatörlük olur ne de padişahlık olur. Hizmet için gelen kişi hizmet etmezse bu halk tarafından o koltuktan indirilir" ifadelerini kullandı.

Milletvekili sayısının çoğalmasının gerekliliğini anlatan Sarıcaoğlu, "Hastanelerde doktor başına nasıl hasta düşüyorsa ülkemizde de nüfus başına belirlenen milletvekilleri düşüyor. Ülkemiz büyüyor gelişiyor. Eski düzene göre kurulmuş sistem ile bu gelişmişlik olmaz olamaz. Ülkemizin nüfusu eskiden azdı bu nüfusa göre milletvekili sayısı da yeterliydi ama artık Türkiye eski Türkiye değil. Büyüyoruz, gelişiyoruz ve artık bunun çok iyi bilincinde olmalıyız" dedi.

Sarıcaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Kavak almış olduğu yatırımlar ile Samsun'un sayılı ilçeleri arasında yerini aldı bu başarının arkasında elbette ki hükümet partisi olmamız kaynaklanıyor. Aslında 16 Nisan'da yapılacak oylamada sorulan soru şu: Ülkemiz büyümeye devam etsin mi etmesin mi? İlçemize yapılan yatırımlar ülkemizin gelişmişliğini gösteriyor bu yatırımlar ülkemiz daha da büyüdüğü sürece katlanarak artarak devam edecek."

(SAM-SLH-Y)



12.04.2017 15:08:11 TSI

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