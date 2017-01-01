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Gezer çiçeklerle karşılandı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, referandum çalışmalarını aralıksız sürdürürken, toplantı için gittiği bir evde çiçeklerle karşılandı.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim ve yürütme kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle temsilcileri ile birlikte 16 Nisan'da yapılacak referandum için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Gezer ve beraberindeki heyet kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. Gezer ve heyeti Bağlar ilçesinde bulunan 5 Nisan Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürürken toplantı için girdiği bir evde çiçeklerle karşılandı. Gezer'e, toplantı için girdiği evin çocukları çiçek verdi. Halk oylamasında değişecek olan 18 madde hakkında bilgilendirme yapan Gezer, Türkiye'nin referandumun ardından daha güçlü bir sisteme kavuşacağını söyledi. Ülkenin huzuru ve güçlenmesi için herkesin mutlaka sandığa gitmesi gerektiğini belirten Gezer, mevcut sistemin ülkeyi kaldıramaz hale geldiğini ve bundan dolayı da mutlaka değişmesi gerektiğini dile getirdi. Gezer, halk oylamasında evet çıkması ile Türkiye'nin yeni bir sistemle tanışacağını ve gücüne güç katacağını kaydetti.

Gezer ve beraberindeki heyetin referandum çalışmaları devam ediyor.

(İHA-AKK-Y)



12.04.2017 15:16:45 TSI

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