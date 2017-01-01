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İlçe Buluşmalarının finali Beyşehir'de yapıldı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:09
İlçe Buluşmalarının finali Beyşehir'de yapıldı
İlçe Buluşmalarının finali Beyşehir'de yapıldı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - İlçe Buluşmaları kapsamında 31 ilçede on binlerce Konyalı ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, programların finalini Beyşehir'de yaptı. Türkiye'deki referanduma Avrupa ve Amerika tarafından müdahale edildiğini kaydeden Başkan Akyürek, "İstikrar devam ettiği sürece emellerini gerçekleştiremeyecekler. Milli bir duruşu, sağduyu sahibi bütün insanlarımızla gerçekleştirmemiz lazım" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Bu millet, kendisiyle gurur duyulacak bir millet olduğunu, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmediğini 15 Temmuz'da gösterdi" diye konuştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İlçe Buluşmaları kapsamında Beyşehir merkez ve mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Beyşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, 15 Temmuz'u anlatan klip ve ilçe yatırımlarını anlatan tanıtım filmi ile başladı. Programda konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir'de hizmet patlaması yaşandığını, bundan sonraki süreçte de Büyükşehir Belediyesiyle daha büyük hizmetler gerçekleştireceklerini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e teşekkür etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Nisan Cuma günü Konya'ya geleceğini belirten Başkan Akyürek, saat 14.00'te gerçekleşecek Büyük Konya Mitingi'ne bütün Konyalıları mitinge davet etti.
"İyi niyetle ve samimiyetle çalışıyoruz"
Türkiye'deki referanduma Avrupa ve Amerika tarafından müdahale edildiğini kaydeden Başkan Akyürek, "Peki onların çıkarı ne de Türkiye ile bu kadar uğraşıyorlar? Bunu bir tefekkür edelim. 90-95 yıl önce Anadolu'yu istila edenlerin torunları neden bugün Avrupa'da hayır için çalışıyorlar? Türkiye'nin yeniden tarihi misyonuna sahip çıkmasını istemiyorlar. Çünkü Osmanlı'yı içeriden ve dışarıdan bölüp parçaladılar. Osmanlı toprakları üzerinde 50'ye yakın sınırları cetvelle çizilmiş devlet oluşturdular. Bunu yeterli bulmuyorlar. Müslümanları bölüp birbirinden ayırmaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki Türkiye'de istikrar sürdüğü sürece, güçlü bir liderlikle vesayete son verildiği sürece, darbeler dönemi kapatılırsa, inanç hürriyeti garanti altına alınırsa, yatırımlar hızlanırsa, istihdam sağlanırsa, yargıda birlik tesis edilirse onlar emellerini gerçekleştiremeyecekler. Milli bir duruşu, sağduyu sahibi bütün insanlarımızla gerçekleştirmemiz lazım" dedi.
Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçelere yapılan yatırımları ve merkezde devam eden yatırımları da anlatan Başkan Akyürek, Konya'nın topyekün kalkınması için iyi niyetle, samimiyetle ve ihlasla çalıştıklarını dile getirdi.
"Batılılar eski Türkiye'yi özlüyor"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, "Bu millet, kendisiyle gurur duyulacak bir millet olduğunu 15 Temmuz'da gösterdi. Bu milletin Mevlana Meydanı'nda Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmediğini 15 Temmuz'da gördük. Kalleşlerin önünde eğilmediğini Beyşehir'de, Konya'da, Türkiye'de gösterdi bu millet. Şimdi bu batılılar, çekinmesin de ne yapsın? Önümüzü kesmek istemesinler de ne yapsınlar? Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının elpençe divan karşılarında durmasını özlüyorlar. Ama bizim Cumhurbaşkanımız ne diyor: Durun bakalım size ne oluyor, dünya beşten büyük, one minute diyor. Buna dayanamıyorlar, eski günleri özlüyorlar" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Beyşehir programı kapsamında Huğlu ve Üzümlü mahallelerini de ziyaret ederek mahalle sakinleri ve esnaflarla yatırımlar ve referandum ile ilgili sohbet etti.
Başkan Akyürek, 31 ilçede vatandaşlarla buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İlçe Buluşmaları kapsamında 31 ilçe ve bağlı mahallelerinde on binlerce Konyalı ile bir araya gelerek ilçe yatırımlarını, referandumda nelerin oylanacağını ve yeni sistemin neler getireceğini anlattı.
(İHA-FM-Y)

12.04.2017 15:17:41 TSI
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