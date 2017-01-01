YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dart Şampiyonasında üçüncü oldu

Dart Şampiyonasında üçüncü oldu



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Çarşı Spor Kulübü dart sporcusu Alper Anıl, Salon Minikler kategorisi Türkiye 5. ayak Dart Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Antalya Kemer'de yapılan Türkiye 5. ayak Dart Şampiyonası'nda üçüncü olan Bozüyük Çarşı Spor Kulübü sporcusu Alper Anıl, bu başarıyı antrenörü ve ailesi ile paylaştı. Kulüp antrenörü Özlem Yılmaz, sporcusunu kutlayarak kendisinin kulüp yönetimi tarafından ödüllendirileceğini belirtti. Yılmaz, bundan sonraki şampiyonalarda da Anıl'ın başarısının artarak devam etmesini diledi.

(İC-MET-Y)



12.04.2017 15:18:25 TSI

NNNN

