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Şeker Anadolu Lisesi öğrencilerine geri dönüşüm eğitim semineri verildi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:11
Şeker Anadolu Lisesi öğrencilerine geri dönüşüm eğitim semineri verildi
Şeker Anadolu Lisesi öğrencilerine geri dönüşüm eğitim semineri verildi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak 15 yıldır başarı ile geri dönüşüm çalışmasını gerçekleştirdiklerini ve işe öncelikle eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ile başladıklarını söyledi.
Geri dönüşüm ve çevre korumacılığının uzun dönem de başarı ile uygulanması ve toplumda bir yaşam biçimi haline gelmesi için eğitim ve bilinçlendirmenin büyük önemi olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 214 ilk, orta ve lise okulu bulunduğunu ve bunların tamamındaki öğrencilere yönelik geri dönüşüm eğitim semineri verildiğini kaydetti.
Çocuklara eğitim semineri, annelere ise geri dönüşüm kutu ve mutfak önlüğü
Şeker Anadolu lisesinin geri dönüşüm eğitimlerinde gençlere çevre eğitim seti verdiklerini annelerine ise geri dönüşüm kutusu, mutfak önlüğü, çanta ve promosyonlar verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Geri dönüşüm çalışmasında öncelikle bina görevlilerine, ev hanımlarına yönelik çalışmalar yaptık. Sonra muhtarlar, kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler birimlerini bilgilendirdik. Yani geri dönüşüm ve çevre korumacılığına eğitim ile başladık. Başarının sırrı eğitimdir. 15 yıldır da örnek ve referans bir çalışma ile geri dönüşümü gerçekleştiriyoruz. İlk, orta ve lise öğretim öğrencilerine eğitim semineri verdik. Şimdi de lise öğrencilerine vermeye başladık. Bugün şeker lisesi öğrencilerine eğitim veriyoruz. Küçük yaşta verilen eğitim ileri ki yıllarda alışkanlık yapmaktadır. Çevreci neslin temellerini atıyoruz. Bu nesil ileri ki yıllarda bilgili, bilinçli ve donatımlı birer çevreci vatandaş olarak toplumda yerini alacaktır"
Geri dönüşüm konusunda Ramazan Aydın tarafından öğrencileri seminer verildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, geri dönüşüm eğitimin slayt eşliğinde ve geri dönüşüm malzemelerin tanıtımı ile gerçekleştirilerek görsel bir şölen içerisinde gençlerin bilinçlendirildiğini sözlerine ekledi.
(SK)

12.04.2017 15:19:26 TSI
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