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Abhazlar'dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Abhazların önde gelen isimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu ziyaret etti.

16 Nisan'da gerçekleşmesi planlanan referandum öncesinde birçok kesim tarafından çalışmalar hızlandırıldı. Abhazların önde gelen isimleri tarafından kurulan 'Ayow hareketi' Ankara'da temaslarda bulundu. Abhazca'da 'Evet' anlamına gelen 'Ayow' kelimesi üzerinden kurulan Ayow hareketi Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu ziyaret etti.

Ziyarette Yalçın Topçu'ya hareketin referandumda 'Evet' kararının önde çıkması için gerçekleştirilen çalışmalar anlatıldı. Topçu ise 'Ayow hareketi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyerek bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi.

Referandumdan 'Evet' kararının çıkmasının ülke için büyük bir önem sarf ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Sandıktan evet çıkacağına inanıyoruz. Türkiye'de yaşayan herkes bunun çok iyi bilincinde. Türkiye'nin önünde hiçbir engel olmayacak. Milletimizin 'Evet' kararıyla Türkiye büyümesine daha hızlı devam edecek" dedi.

Ayow hareketi mensupları ise, "Hareketin 'Ayow platformu referandumda 'Evet' diyen Kafkasların ve Abhazların buluşma noktasıdır. Referandumda 'Evet' e katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş ve bizim gibi düşünen ve aynı kaygılarla bu süreçte 'Evet' diyen bütün etnik gruplardaki tüm kardeşlerimize kapımız açık" diye konuştular.

Ayow hareketi Ankara'da Sabah Gazetesi Ankara Temsilciliğini ziyaret etti.

(İG-İÇ)



12.04.2017 15:20:46 TSI

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