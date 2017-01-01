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Osmangazi'de kaldırımlar yenileniyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, kaldırımları daha sağlam ve estetik hale getiriyor.

İbrahimpaşa, Hocaalizade ve Nalbantoğlu Mahalleleri'nde başlatılan çalışmalar çerçevesinde 3 cadde ve 8 sokakta bulunan kaldırımlar, toplam 5 bin 240 metrekarelik bordür ve tretuvar kaplaması ile yenilenerek temiz ve kaliteli bir görünüm kazandı. Bölgedeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Eski Bursa olarak tabir edilen İbrahimpaşa, Naltantoğlu ve Hocaalizade mahallelerinde kaldırımların yenilenmesi için çalışma başlattık. Bölgedeki kaldırımlarda zamanın etkisiyle yer yer çökmeler ve kırılmalar meydana gelmiş. Kaldırımları sağlam, estetik ve kullanışlı bir hale getirirken, araçların kaldırımlara park ederek vatandaşların yürümesini engellememesi için gerekli tedbiri alıyoruz. Bu bölgedeki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra diğer mahallelerdeki kaldırımları da yenileyeceğiz" dedi.

İlçedeki kaldırımları yenilerken asfalt çalışmalarına da ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Başkan Dündar, "Bu yıl birçok mahallemizde asfalt çalışmaları gerçekleştireceğiz. 2017 yılında ilçe sınırları içerisindeki 21 mahalle, 9 cadde ve 92 sokakta asfalt kaplama ve freze çalışmaları yürütülecek. Bölgelerin ihtiyacına göre kaplama ve yama çalışmaları ile birlikte bu yıl yaklaşık 115 bin ton asfalt kaplama yapacağız. Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması hedefimiz" diye konuştu.

(MŞ)



12.04.2017 15:20:51 TSI

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