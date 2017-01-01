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AK Parti'den Memur-Sen'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Merkez ilçe başkanı Salih Açıkgöz ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nihal Kutlar Memur Sen sendikasını ziyaret etti

16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum öncesinde AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Merkez ilçe başkanı Salih Açıkgöz ve Kadın Kolları Başkanı Nihal Kutlar çalışmalarına Memur Sen sendikasını ziyaret ederek devam etti. AK Parti heyetini Memur Sen il temsilcisi Mustafa Özdemir ve sendikaya bağlı olarak faaliyet gösteren sendika temsilcileri karşıladı. Milletvekili Açıkgöz burada yaptığı açıklamada 16 Nisan Pazar günü Türkiye için tarihi bir gün olacağını ve bu tarihe güne sayılı günler kala çalışmalarına devam ettiklerini söylerken memurlarımızın kararı da güçlü Türkiye'den yana dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ise 16 Nisan tarihinde Nevşehir'den rekor bir evet çıkacağını beklediklerini ifade ederken Memur Sen il temsilcisi Özdemir'den memurların sıkıntılarını dinlediler.

(COŞ-SK)



12.04.2017 15:21:17 TSI

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