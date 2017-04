YEREL HABERLER / KIRŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Esnaf buluşmasında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:

KIRŞEHİR (İHA) - Referandum öncesi halk buluşmalarına katılan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, esnafın da halkın da güçlü bir Türkiye için evet diyeceğini söyledi.

Mahalle toplantıları ile birlikte esnaf buluşması gerçekleştiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Halk oylamasının önemi ortada bizler gerekli olan her şeyi anlatıyoruz. İstikrarlı bir Türkiye için halkın da esnafında evet diyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Darbe anayasasının yapılacak halk oylaması ile gideceğini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde evet seslerinin ta yüreklerinden geldiğini duyuyoruz.

Şimdi söz de karar da milletin. Sizlerin evet oyları ile ülke ekonomisi şaha kalkacak ve inşallah muasır medeniyetler seviyesine koşar adım gideceğiz

Her zaman söylediğimiz gibi Allah milletimizden razı olsun. Biz 16 Nisan'a kadar kapı kapı dolaşarak bu halk oylamasının önemini anlatmaya devam edeceğiz.

16 Nisan akşamı 15 Temmuz zihniyetine de hep birlikte dur diyeceğiz.

Türkiye olarak önemli bir dönemeçteyiz. Çünkü 16 Nisan'da vereceğimiz karar sadece çocuklarımızı, sadece torunlarımızı ilgilendirmiyor. Gelecek neslimizi ilgilendiren bir karar vereceğiz. 16 Nisan akşamı farklı bir Türkiye'ye uyanacağız.

Üzerinde çok büyük oyunlar oynanan bir coğrafyada yaşıyoruz, oyun oynayanların oyunlarını bozmak ise bizlere ve sizlere düşer. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olursak tüm oyunlar bozulur. 16 Nisan'da sandık önümüze gelecek.

Şimdiye kadar bir düşünün; etnik yapı bu ülkede istismar edildi mi, edildi. İdeolojik yapılar istismar edildi mi, edildi. İnanç değerleri istismar edildi mi, edildi. İşte 16 Nisan'da önünüze gelecek sandık, tüm bu istismarların önünü kapatacak.

Bütünleştirici bir dil geliştirecek ve bu beraberinde toplumsal uzlaşıyı getirecek. Böylece memlekette milli birliğimizin temeli atılacak.

Aramıza nifak tohumları ekmeye kalkanların da önüne geçecek. Şu ana kadar Kırşehir halkı, her zaman kendine yakışanı yaptı.

Ben bu seçimde de Kırşehir'in yine kendisine yakışanı yapacağına yürekten inanıyorum, Allah hepinizden razı olsun."

