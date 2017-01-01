YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kutlu, evet turlarını sürdürüyor

Başkan Kutlu, evet turlarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi turlarını sürdürüyor.

Referandum çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara değişmesi gündemde olan yeni anayasa maddeleri hakkında bilgiler veriyor. 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda 'Evet' oyu kullanmalarını isteyen Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, son olarak Milletvekili Adnan Boynukara ile birlikte Sümerevler Mahallesinde, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem ile birlikte de Bahçelievler Mahallesinde düzenlenen mahalle toplantılarına katılarak referandumda destek istedi. Mahalle sakinlerinden 16 Nisan'da kararlarının 'Evet' olmasını isteyen Başkan Kutlu, mahalle sakinlerine Yeni Anayasa hakkında bilgi verdi.

Yarınlara daha güçlü bir şekilde yürümek için 'Evet'in anlamının çok büyük olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, mahalle sakinlerinden bunu ulaşabildikleri herkese birebir anlatmalarını istedi.

(CK-SD-Y)



12.04.2017 15:23:19 TSI

NNNN

