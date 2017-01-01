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Hizmete sunulduktan sadece 2 gün sonra

- Şarj adaptörünü çaldılar



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan ve 10 Nisan 2017 tarihinde Saraçlar Caddesi'de Edirne halkının kullanımına sunulan güneş enerjili şarj bankın kablolarının sadece 2 gün sonra kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler tarafından koparılmak istendiği, 4 şarj adaptöründen birinin de çalındığı tespit edildi.

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ve piyasa fiyatının çok altına mal edilen güneş enerjili şarj bank 10 Nisan 2017 tarihinde Saralar Caddesi'ndeki yerini almış, telefonunu şarj ederek bankın tanıtımını yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bankı Edirne Halkı'na emanet etmişti. 150 W güneş paneli, bir adet şarj regülatörü ve bir adet 150 W invertör, 4 adet şarj adaptörü ve 2 adet akünün bulunduğu ve vatandaşlara güneş enerjisi ile aynı anda 4 adet cep telefonunun şarj edilebilme imkanı sunan bu sistemde yer alan kabloların koparılmak istendiği tespit edildi. Yapılan incelemede kabloları koparmayı başaramayan bu kişi veya kişilerin, bankın yan tarafında yer alan kilitli kutuyu açtıkları ve içerisinde bulunan 4 şarj adaptöründen birini aldıkları anlaşıldı.

Çalınan şarj adaptörü yerine Edirne Belediyesi Elektrik Birimi personeli tarafından yeni bir adaptör konuldu, sistem çalışır hale getirildi.

Bu arada Edirne Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek çevre kameralardan görüntü kaydı tespiti için harekete geçti. Piyasada 8 bin TL'ye satılan bu bank Edirne Belediyesi tarafından 3 bin TL'ye mal edilmişti.

(KU-MEF-Y)



12.04.2017 15:26:15 TSI

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