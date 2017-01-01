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Van'da 'Allah-u Ekber'i Nasıl Anlamalıyız' konferansı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van İl Müftülüğü tarafından "Allah-u Ekber'i Nasıl Anlamalıyız" konulu bir konferans düzenlendi.

Van Valisi İbrahim Taşyapan ve eşi Nesibe Taşyapan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve YYÜ Rektörü Peyami Battal'ın da katıldığı konferans, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın açılış konuşmasının ardından Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman, 'Allah-u Ekber'i Nasıl Anlamalıyız' konulu konferansa geçildi. "Allah-u Ekber" cümlesinin tarihi seyrini ayetlerle, Peygamberlerin hayatlarından kesitlerle anlatan Ağırman, Peygamberlerin çilelere rağmen bu kelimenin tamama ermesi için hep gayret ettiklerini söylediler. Prof. Dr. Mustafa Ağırman, "Hz. Peygamber 53 yaşına kadar Mekke'de kaldı. Çileler çekti, sıkıntılara maruz kaldı. Yaklaşık 11 yıl Medine'deki Peygamberlik döneminde ise 30 civarında Seriyye ve Gazvelere çıktı. Ta Bizans sınırına kadar deve sırtında veya yürüyerek her türlü sıcağa, sıkıntıya rağmen 'Allah-u Ekber' için mücahede etmiştir. Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicreti ve buradaki ilk yaptığı iş, iki yetim kardeşe ait olan ve ısrarla bağışlamak istediklerini belirtmelerine rağmen Hz. Ebubekir aracılığı ile satın alınan Mescid-i Nebinin yerinin alınması ve mescidin inşası, Allah-u Ekber'in inşası için olmuştur. Peygamberlerin tüm yaşamları Allah-u Ekber cümlesi içerisinde yer almaktadır. Öyle bir hayat yaşadılar ki sonra gelenler o hayatların gölgesinde yaşamlarını sürdürsünler" şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



12.04.2017 15:27:02 TSI

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