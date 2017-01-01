12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van'da 'Allah-u Ekber'i Nasıl Anlamalıyız' konferansı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:20
Van'da 'Allah-u Ekber'i Nasıl Anlamalıyız' konferansı
Van'da 'Allah-u Ekber'i Nasıl Anlamalıyız' konferansı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van İl Müftülüğü tarafından "Allah-u Ekber'i Nasıl Anlamalıyız" konulu bir konferans düzenlendi.
Van Valisi İbrahim Taşyapan ve eşi Nesibe Taşyapan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve YYÜ Rektörü Peyami Battal'ın da katıldığı konferans, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın açılış konuşmasının ardından Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman, 'Allah-u Ekber'i Nasıl Anlamalıyız' konulu konferansa geçildi. "Allah-u Ekber" cümlesinin tarihi seyrini ayetlerle, Peygamberlerin hayatlarından kesitlerle anlatan Ağırman, Peygamberlerin çilelere rağmen bu kelimenin tamama ermesi için hep gayret ettiklerini söylediler. Prof. Dr. Mustafa Ağırman, "Hz. Peygamber 53 yaşına kadar Mekke'de kaldı. Çileler çekti, sıkıntılara maruz kaldı. Yaklaşık 11 yıl Medine'deki Peygamberlik döneminde ise 30 civarında Seriyye ve Gazvelere çıktı. Ta Bizans sınırına kadar deve sırtında veya yürüyerek her türlü sıcağa, sıkıntıya rağmen 'Allah-u Ekber' için mücahede etmiştir. Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicreti ve buradaki ilk yaptığı iş, iki yetim kardeşe ait olan ve ısrarla bağışlamak istediklerini belirtmelerine rağmen Hz. Ebubekir aracılığı ile satın alınan Mescid-i Nebinin yerinin alınması ve mescidin inşası, Allah-u Ekber'in inşası için olmuştur. Peygamberlerin tüm yaşamları Allah-u Ekber cümlesi içerisinde yer almaktadır. Öyle bir hayat yaşadılar ki sonra gelenler o hayatların gölgesinde yaşamlarını sürdürsünler" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

12.04.2017 15:27:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Van Gölü Kıyısında Enstrüman Günleri&quot;
YEREL

"VAN GÖLÜ KIYISINDA ENSTRÜMAN GÜNLERİ"
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
Edremit'te 15 bin öğrenci çöp topladı
YEREL

EDREMİT'TE 15 BİN ÖĞRENCİ ÇÖP TOPLADI

Vali Taşyapan'dan Özalp ve Saray ilçelerine ziyaret
YEREL

VALİ TAŞYAPAN'DAN ÖZALP VE SARAY İLÇELERİNE ZİYARET
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKAN YARDIMCISI ÇİFTCİ:
Tuşba'da münazara yarışmasının çeyrek finali yapıldı
YEREL

TUŞBA'DA MÜNAZARA YARIŞMASININ ÇEYREK FİNALİ YAPILDI
Gevaş Ziraat Odasından hayvancılığa destek
YEREL

GEVAŞ ZİRAAT ODASINDAN HAYVANCILIĞA DESTEK
Tuşba Belediyesinden ödüllü deneme sınavı
YEREL

TUŞBA BELEDİYESİNDEN ÖDÜLLÜ DENEME SINAVI
Bakan Yardımcısı Çiftci'den referandum çalışması
YEREL

BAKAN YARDIMCISI ÇİFTCİ'DEN REFERANDUM ÇALIŞMASI
Mültecilere sıcak yemek ve barınma desteği
YEREL

MÜLTECİLERE SICAK YEMEK VE BARINMA DESTEĞİ
Van'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

VAN'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Çaldıran'da muhtarlar toplantısı
YEREL

ÇALDIRAN'DA MUHTARLAR TOPLANTISI
Van Gölünde 'Mavi Yolculuk' başlıyor
YEREL

VAN GÖLÜNDE 'MAVİ YOLCULUK' BAŞLIYOR
Van'da 'öğrencilerin devamsızlığı' toplantısı
YEREL

VAN'DA 'ÖĞRENCİLERİN DEVAMSIZLIĞI' TOPLANTISI
Van'da Tekvando İl Şampiyonası
YEREL

VAN'DA TEKVANDO İL ŞAMPİYONASI
Genel Sekreter Yalçın'dan Özalp ve Saray'a ziyaret
YEREL

GENEL SEKRETER YALÇIN'DAN ÖZALP VE SARAY'A ZİYARET
Başkale'deki okullara konteyner tuvalet
YEREL

BAŞKALE'DEKİ OKULLARA KONTEYNER TUVALET
Başkale'de 'Her evin önünde bir meyve ağacı olsun' kampanyası
YEREL

BAŞKALE'DE 'HER EVİN ÖNÜNDE BİR MEYVE AĞACI OLSUN' KAMPANYASI
YYÜ'de öğrenciler yararına gece düzenlendi
YEREL

YYÜ'DE ÖĞRENCİLER YARARINA GECE DÜZENLENDİ
Saray Ziraat Odasından Tarım Fuarına çıkarma
YEREL

SARAY ZİRAAT ODASINDAN TARIM FUARINA ÇIKARMA
VASKİ'den içme suyu çalışması
YEREL

VASKİ'DEN İÇME SUYU ÇALIŞMASI
Genç hentbolculardan Atalay'a 65 numaralı forma
YEREL

GENÇ HENTBOLCULARDAN ATALAY'A 65 NUMARALI FORMA
Minik öğrencilerden polislere ziyaret
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN POLİSLERE ZİYARET
Kızılaydan 'kelebek hastası' kardeşlere yardım
YEREL

KIZILAYDAN 'KELEBEK HASTASI' KARDEŞLERE YARDIM
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...