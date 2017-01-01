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Başkan yardımcıları belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka



BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Ay ve Abdullah Tetik, kentin birçok noktasında devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki çevre düzenlemelerinin son durumunu yerinde inceleyen Ay ve Tetik, alanda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler kapsamında Bilecik Belediyesi tarafından çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi olarak hazırlanan Milli Egemenlik Parkı ve Kapalı Oyun Alanını inceleyen ikili, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İkili daha sonra belediye tarafından üniversite yerleşkesine kazandırılacak olan yeni Öğrenci Otağı çalışmalarını yerinde incelediler. Öğrencilerin sosyal ve kültürel alandaki birçok ihtiyacına cevap verecek Öğrenci Otağının kısa sürede tamamlanacağı ifade eden ikili, "Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak olan Bilecik Belediyesi Osmanlı Hamamı çalışmalarınıda inceledik. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldık. Son olarak, Bilecik Belediyesi 6 K Durakları kontrol ederek, Bilecik Belediyesi Ek Hizmet Binasındaki çalışmaları yerinde inceledik" ifadelerine yer verdiler.

(CKT-DA-Y)



12.04.2017 15:27:04 TSI

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