12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan yardımcıları belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:20
Başkan yardımcıları belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan yardımcıları belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Ay ve Abdullah Tetik, kentin birçok noktasında devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki çevre düzenlemelerinin son durumunu yerinde inceleyen Ay ve Tetik, alanda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler kapsamında Bilecik Belediyesi tarafından çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi olarak hazırlanan Milli Egemenlik Parkı ve Kapalı Oyun Alanını inceleyen ikili, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İkili daha sonra belediye tarafından üniversite yerleşkesine kazandırılacak olan yeni Öğrenci Otağı çalışmalarını yerinde incelediler. Öğrencilerin sosyal ve kültürel alandaki birçok ihtiyacına cevap verecek Öğrenci Otağının kısa sürede tamamlanacağı ifade eden ikili, "Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak olan Bilecik Belediyesi Osmanlı Hamamı çalışmalarınıda inceledik. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldık. Son olarak, Bilecik Belediyesi 6 K Durakları kontrol ederek, Bilecik Belediyesi Ek Hizmet Binasındaki çalışmaları yerinde inceledik" ifadelerine yer verdiler.
(CKT-DA-Y)

12.04.2017 15:27:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Yalçın, referandum çalışmalarına aralıksız devam ediyor
YEREL

BAŞKAN YALÇIN, REFERANDUM ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Dart Şampiyonasında üçüncü oldu
YEREL

DART ŞAMPİYONASINDA ÜÇÜNCÜ OLDU
Vezirhan Belediye Başkan Duymuş'dan yardım çağrısı
YEREL

VEZİRHAN BELEDİYE BAŞKAN DUYMUŞ'DAN YARDIM ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Şeyh Edebali türbesini ziyaret etti
YEREL

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI AHMET SELİM KÖROĞLU, ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ
Başkan Yağcı'dan 16 Nisan günü yapılacak olan referandumla alakalı açıklama
YEREL

BAŞKAN YAĞCI'DAN 16 NİSAN GÜNÜ YAPILACAK OLAN REFERANDUMLA ALAKALI AÇIKLAMA
78 yaşında torunları için iğne oyası yapıyor
YEREL

78 YAŞINDA TORUNLARI İÇİN İĞNE OYASI YAPIYOR
Başkan Mustafa Yaman, referandum çalışmalarına devam ediyor
YEREL

BAŞKAN MUSTAFA YAMAN, REFERANDUM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu, Bozüyük'te Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı
YEREL

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI KÖROĞLU, BOZÜYÜK'TE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİ ANLATTI
Milletvekili Eldemir, Bozüyük Belediyesi personelini ziyaret etti, referandum için destek istedi
YEREL

MİLLETVEKİLİ ELDEMİR, BOZÜYÜK BELEDİYESİ PERSONELİNİ ZİYARET ETTİ, REFERANDUM İÇİN DESTEK İSTEDİ
Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL

ATLETİZM TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Marketteki hırsızlık güvenlik kamerasında
YEREL

MARKETTEKİ HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Başkan Bakıcı, Bozüyüklü hanımlarla kahvaltı programlarında bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN BAKICI, BOZÜYÜKLÜ HANIMLARLA KAHVALTI PROGRAMLARINDA BİR ARAYA GELDİ
Bilecik 2. Amatör Lig ilk hafta müsabakaları tamamlandı
YEREL

BİLECİK 2. AMATÖR LİG İLK HAFTA MÜSABAKALARI TAMAMLANDI
Bilecikli atletler Çoklu Branşlar Türkiye Atletizm Şampiyonasında büyük başarı kazandı
YEREL

BİLECİKLİ ATLETLER ÇOKLU BRANŞLAR TÜRKİYE ATLETİZM ŞAMPİYONASINDA BÜYÜK BAŞARI KAZANDI
Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı
YEREL

KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 1 YARALI
aşkan Yalçın, Yüzbaşı Mahalle sakinleriyle bir araya geldi
YEREL

AŞKAN YALÇIN, YÜZBAŞI MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Bilecik Belediyesi Spor Kulübünden büyük başarı
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜNDEN BÜYÜK BAŞARI
İl Müdürü Durmuş başarılı öğrencilere çeyrek altın hediye etti
YEREL

İL MÜDÜRÜ DURMUŞ BAŞARILI ÖĞRENCİLERE ÇEYREK ALTIN HEDİYE ETTİ
Başkan Duymuş'un Eskişehir temasları
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ'UN ESKİŞEHİR TEMASLARI
Çocuklara marker ve kodlama kiti dağıtıldı
YEREL

ÇOCUKLARA MARKER VE KODLAMA KİTİ DAĞITILDI
Bayırköy'den Konya'ya kültür turu
YEREL

BAYIRKÖY'DEN KONYA'YA KÜLTÜR TURU
Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı
YEREL

BİLECİK'TE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI AÇIKLANDI
Yaşayan Şehir Müzesi ilk ayda 14 bin konuğu ağırladı
YEREL

YAŞAYAN ŞEHİR MÜZESİ İLK AYDA 14 BİN KONUĞU AĞIRLADI
Başkan Yağcı, esnafı gezerek 'hayırlı işler' diledi
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, ESNAFI GEZEREK 'HAYIRLI İŞLER' DİLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...