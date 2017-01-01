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Bağlar Belediyesi personeline mevzuat semineri



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, vatandaşlara yönelik sunulan kurumsal hizmet kalitesinin artırılması ve sorunlara daha pratik çözümler bulunması amacıyla kurum içi eğitim semineri düzenledi.

Belediye konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerine müdürler ve personeller katıldı. Özel bir firma tarafından verilen eğitim seminerinde çalışanların özlük hakları ve genel bilgiler anlatıldı. Ayrıca eğitim seminerinde değişen kanun maddeleri, taşeron nedir, kıdem tazminatı, taşeron nedir, kıdem tazminatı, yılık izinlerin takibi, işçi maaş ve bordro modülü, toplu iş sözleşmesi, yönetim modülü, hizmet ve mal alımları, kesin teminatların takibi gibi konular, uzmanlar tarafından slayt eşliğinde belediye personellerine anlatıldı.

(İHA-MP-Y)



12.04.2017 15:28:10 TSI

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