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Karaman İl Özel İdaresine alınan 38 araç dualarla hizmete başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman İl Özel İdaresine alınan, greyder, kamyon ve tankerden oluşan 38 yeni araç dualarla hizmete başladı.

Araçların hizmete başlamasıyla ilgili olarak İl Özel İdaresi'nin bahçesinde düzenlenen törene, Karaman Valisi Süleyman Tapsız, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, AK Parti Karaman İl Başkanı Nazmi Ünlü ile daire müdürleri ve İl Özel İdare çalışanları katıldı.

Yapılan duanın ardından bir konuşma yapan AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, "Karaman İl Özel İdaremizin hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan bu araçların toplam değeri 15 milyon liradır. İnşallah bununla birlikte bir asfalt plent tesisi de hizmete alınmış olacak. Şuanda özel idare üç ekiple tüm alet edevatıyla asfalt çalışmalarına, yol genişlemesine başlayacak. Seçim süreci diyoruz. Sıkıntılı günler geçirdik. 15 Temmuz'dan itibaren kredi derecelendirme kuruluşlarıyla sıkıntı oluşturmaya çalıştılar. Dövizle dolarla sıkıntı oluşturmaya çalıştılar. Şuanda seçim arifesinde olmamıza rağmen 15 milyon liranın üzerindeki bir yatırım Karaman'da hizmete dönüşecek. Devletimiz güçlü, siz millet olarak üzerinize düşeni yaptıktan sonra bizi kimse dize getiremeyecek. Yükselişimizi engelleyemeyecek. Birlik beraberlik içerisinde burada hizmet erleri olarak hepimiz inşallah Karaman'ın ve ülkenin ilerlemesinde bir çivi çakmaya, bir beton atmaya da hep beraber ortak olmuş olacağız. Burada emeği geçenlere de tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Karaman Valisi Süleyman Tapsız da yaptığı konuşmada, "İlimizde İl Özel İdare yatırımlarına baktığımız zaman son 15 yılda ilimize 156 milyon değerinde bir yatırım yapılmış. 2004 yılından itibaren de KÖYDES'te yapılan yatırımlara baktığımızda ilimize verilen destek 78,6 milyon Türk lirası. Geçtiğimiz yıl KÖYDES ödeneği 5 milyon, bu yıl 9,2 milyon ödeneğimiz var. Önümüzdeki aylarda da yine aynı miktarda bir artı bir ödenek daha ilimize tahsil edilecek. Biz bunları köylerimizin alt yapısına yönelik, özellikle asfalt, içme suyu ve kanalizasyona yönelik yatırımlarını planlayacağız. Köylerimizin alt yapısında da hiçbir eksik ve sorun kalmayacak. Bugün 2016 yılının son aylarıyla 2017 yılının ilk aylarında almış olduğumuz 38 araç var ve bunların değeri 15 milyon lira. Bu iş makineleriyle makine parkımızı tamamen yeniliyoruz. Buda köylerimize daha fazla hizmet verilmesi demektir" diye konuştu.

Kesilen kurdelenin ardından Vali Süleyman Tapsız ile Milletvekili Recep Şeker, kamyon direksiyonuna oturarak araçları test etti.

(MD-AH-Y)



12.04.2017 15:28:29 TSI

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