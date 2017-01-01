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Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı İmza Töreni Gerçekleşti

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:22
Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı İmza Töreni Gerçekleşti
Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı İmza Töreni Gerçekleşti

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Atatürk Üniversitesi arasında, Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı İmza Töreni gerçekleşti.
Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen imza törenine, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yardımcıları, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mevlüt Doğan, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılmasının, Mevcut Sorunların Kalıcı Politikalar İle Çözülmesinin Türkiye'nin Rekabet Gücünün Sürekliliği Açısından Son Derece Önemli
Üniversite olarak hızla değişen dünya ve ülke koşullarına, küresel rekabet, bilgi ekonomisine dönüşüm ve Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde ülkemiz yükseköğretim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inandığını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasının, mevcut sorunların kalıcı politikalar ile çözülmesinin Türkiye'nin rekabet gücünün sürekliliği açısından son derece önemli olduğunu söyledi.
Dünyanın birçok ülkesinde sanayi ve üniversite işbirliğini geliştirmek için uygulanan 3'üncü nesil üniversite modelinin de Türkiye'de yaygınlaştığına dikkat çeken Çomaklı, "3'üncü nesil üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve Ar-Ge faaliyetleriyle bilimsel verileri toplum faydasına dönüştürebilen ve toplumsal hizmette bulunan bir model olduğunu görüyoruz. Üniversitede öğretim üyeleri kendi çalışmalarını bir şekilde yapıyorlar ama maalesef bu çalışmalar dosyalarda kalmaktadır. Atatürk Üniversitesi olarak bunun önüne geçmek istiyoruz "dedi.
Özellikle Ülkemizin Savunma Sanayi Potansiyelini Artıracak, Projeler Üretecek Değerli Akademisyenlere İhtiyacımız Var
Özellikle Ülkemizin savunma sanayi potansiyelini artıracak, projeler üretecek değerli akademisyenlere ihtiyaçlarının olduğuna değinen Rektör Çomaklı, akademisyenlerin bu yönde çalışmaya yöneltmek, cesaretlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Çomaklı, "Savunma sanayi sektörünün öncelikleri doğrultusunda Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Savunma sanayinin çok kıymetli FNSS, Aselsan ve Havelsan şirketleri ile Atatürk Üniversitesi arasındaki bilgi transferinin daha sistematik hale getirecek bu iş birliği protokolünü bu nedenle çok önemsemekteyiz. İmzalayacağımız Savunma Sanayine Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) protokolünün, Savunma sanayisine yönelik işbirliğimizi artırarak Üniversitemizin önüne yeni dönemde hedef olarak koyduğumuz 3.nesil dönüşümüne ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.
Atatürk Üniversitesi'nin 60. Yılını kutlayarak sözlerine başlayan Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Üniversite genelinde çok samimi bir ortam olduğunu belirterek iletişim ve başarının en önemli unsurlarından birinin samimiyet olduğunu söyledi.
Programın insan kaynağı yetiştirmek üzere hazırlandığının altını çizen Tüfekçi konuşmasını şöyle sürdürdü: "Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı ile Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın birçok hayalleri var. Savunma Sanayinde Atak Helikopterimiz, Altay Tankımız, Hürkuş Uçağımız gibi yerli üretimlerimiz bizi gururlandırıyor. Ama bunu daha öteye götürmenin yalnız bir tek kuralı var; o da kaliteli insan kaynağı yetiştirmek. Bu da üniversitelerimizde olacak. 1957 yılında kurulan ve Türkiye'nin öncü üniversitelerinden birisi olan Atatürk Üniversitesi de, insan kaynağı yetiştirmek üzere bizim en önemli paydaşlarımızdan birisi. Maalesef ülkemizin gelişimi açısından baktığımızda batı tarafında bir yığılma söz konusu. Ancak biz bunu değiştirmek istiyoruz. Son zamanlarda doğu illerimize çıkartma yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Millet olarak yetenekli bireylerden oluşuyoruz ama bir araya gelip iş yapma konusunda biraz handikabımız var. İşte bunu aşmamız gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde ise birbirlerinin aklını kullanan bir sistem kurmuşlar. Bizde birleşerek çok kıymetli bir katma değer oluşturabiliriz" dedi.
Son olarak konuşan Ata TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep Sadeler, Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı imza töreni sürecinde ilgi ve desteklerinden dolayı Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetkilerine teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yeni dönemde, 3. Nesil dönüşümü ile üniversitenin gelişimini hızlandırarak, Türkiye'nin en eski yedinci üniversitesi olan Atatürk Üniversitesini daha üretken ve rekabetçi ileri noktalara taşıma hedefinin tarafından yakinen bilindiğini söyleyen Sadeler, 3. Nesil üniversitelerin, üniversite çevresinde bir araştırma-geliştirme networku oluşturmak gibi özellikleri olduğunu söyledi. Başkan Sadeler: "Firmalar ve Üniversiteler arasında bilgi akışının sistematik hale getirilmesi, Savunma sektöründeki Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik Lisansüstü çalışmalarının yapılması ve Nitelikli Ar-Ge Personellerinin yetiştirilmesini" hedefleyen SAYP Protokolünün, çok güçlü bir "Araştırma- Geliştirme networku" oluşturarak Üniversitemizin 3. Nesil Hedefine önemli katkı sağlayacağı çok aşikârdır. Bu protokol kapsamında Üniversitemiz Araştırmacıları ile çok kıymetli firma temsilcilerimizin yapacağı görüşmelerle, "TÜBİTAK destekli projeler veya SAYP konuları üzerinde" çok önemli işbirliklerinin temellerinin atılacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından imza törenine geçildi. İki kurumun temsilcileri olan Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni bir iş birliğinin protokol metnini imzaladılar.
(ERZ-AT-Y)

12.04.2017 15:28:57 TSI
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