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'Aile ve çocuk iletişimi' semineri



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Özel Malatya Çamlıca Okulları ve İzgören Akademi işbirliğiyle düzenlenen 'Aile ve çocuk iletişimi' konulu seminer büyük ilgi gördü.

Seminer öncesinde Çamlıca Okulları tarafından TEOG'da başarılı olan öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi. TEOG 1'de okul birincisi olan Abdullah Göktürk Sağır ve Hentbol Yıldız Kızlar Kategorisinde il üçüncüsü olan öğrencilere ödüllerini Kampüs Kurucusu Mustafa Sarıtaç takdim etti. Sarıtaç, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. "Kendi hayatının kahramanı olmak" başlığıyla düzenlenen seminerde İzgören Akademisi Eğitim Danışmanı Ruhan Maral anne-babalara ve öğrencilere kaygı ve stresle başa çıkma, motivasyon, hedef belirleme, anne-baba hedefe giden yolda neler yapabilir gibi sorulara cevap vererek tavsiyelerde bulundu.

Velilerin büyük ilgi gösterdiği seminerde Maral, yazılı, görsel ve işitsel ögelerle katılımcıları bilgilendirdi.

Seminerin soru-cevap bölümünde ise velilerin ve öğrencilerin soruları cevaplandırdı.

(CÖ-SD-Y)



12.04.2017 15:29:39 TSI

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