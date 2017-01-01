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Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:24
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Valisi İbrahim Taşyapan ve eşi Nesibe Taşyapan, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle yemekte bir araya geldi.
Double Tree by Hilton Otel'de gerçekleştirilen programda polis konuklarına hitap eden Vali Taşyapan, nitelik ve nicelik bakımından kendini en iyi geliştiren, her branşta yetişmiş personele sahip kurumların başında emniyet teşkilatının geldiğini söyledi. Hayatın her alanında, teknolojinin son imkânlarını kullanarak çok iyi hizmetler ürettiklerini söylediği polislere, teşkilatın asıl görevinin önleyici hizmetler olduğunu hatırlatan Vali Taşyapan, "Emniyet teşkilatımız gerek 15 Temmuz'da gerek bu zamana kadar ki terörle mücadele konusunda büyük bir yetkinlik göstermiştir. Polisimizin 15 Temmuz gecesi gösterdiği dirayet, sonraki olası kalkışmalarda hainler tarafından mutlaka hesaba katılacaktır. Emniyet güçlerimiz terör operasyonlarında ise tarihinde ilk defa askerimizle ortak operasyonlar yapmış ve bu kabiliyetini dünyaya göstermiştir. Terörle mücadele ederken sivil vatandaşlarımıza zarar gelmemesi için gösterilen hassasiyet ve gayret ise, gerek ülkemizde gerekse dış dünyada hayranlıkla izlenmiştir. Bunu başaran arkadaşlarımızı ayrıca kutluyorum" dedi.
Emniyet güçlerinin; milletin huzuru, esenliği ve devletin bekası için çalıştığını vurgulayan Vali Taşyapan, "Önceden teşkilat içerisinde yaşanan sıkıntılar artık her türlü imkânın sağlanmasıyla büyük oranda ortadan kalkmıştır. Bu ülkemiz için yüz güldürücü önemli bir aşamadır. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz, öncesinde de sağ-sol mücadeleleri yaşandı. Teşkilatımız bu olaylardan gereken çıkarımları yaparak kendini daha da geliştirdi. Bizler, toplum ve güvenlik güçleri olarak sırt sırta vererek, devletimizin milletimizin bekası, insanlarımızın sağlığı, selameti ve huzuru için kendimizi geliştirmeli, hızlı çalışmalı, daha büyük sıkıntılara hazır hale gelmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Emniyet teşkilatının her birimde, her şubede mesai gözetmeden sürdürdüğü çalışmaların yüz ağarttığını kaydeden Vali Taşyapan, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:
"Gösterdiğiniz başarılardan dolayı en alt birimdeki memurumuzdan en üst rütbedeki müdürlerimize kadar her birinize sabrınız, fedakârlıklarınız ve gayretiniz için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Hepsinin yeri cennet, ruhları şad olsun. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve sıhhat temenni ediyorum. Şehitlerimizin geriye kalanları bizim emanetimizdir. Onları her zaman onurlandırmanın, mutlu etmenin yolunda olmalıyız. Şehitlerin geride kalanlarına değer vermeyen toplumlar ayakta kalamazlar. 172. yıldönümünüzü tekrar kutluyor, tüm arkadaşlarımın nice 10 Nisan'lara sağlık sıhhat üzere, sevdikleriyle birlikte ulaşmasını diliyorum. Allah'a emanet olun."
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programına Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, vali yardımcıları, kaymakamlar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve yardımcıları, kurum müdürleri ve polis memurları ile aileleri katıldı.
(MSA-Y)

12.04.2017 15:31:59 TSI
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