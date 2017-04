YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şahinbey'den 500 aileye et yardımı

GAZİANTEP (İHA) - Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Şahinbey Belediyesi Mimar Sinan Sosyal Tesisi'nde dar gelirli 500 aileye et yardımında bulundu.

Şahinbey Belediyesi Şahinbey İlçesi'nde bulunan dar gelirli ailelere et yardımında bulunmaya devam ediyor. Mimar Sinan Sosyal Tesisi'nde 500 aileye et dağıtımı gerçekleştiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bugüne kadar 28 bin 90 aileye 112 bin 360 kilogram et yardımı yapıldığını ifade etti.

"Amacımız et ihtiyacını karşılamak"

Mimar Sinan Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen et dağıtımına katılan Mehmet Tahmazoğlu, dar gelirli vatandaşların sosyal marketi aracılığıyla düzenli olarak ihtiyacını karşıladıklarını belirterek,"Vatandaşlarımız marketimizden düzenli olarak, gıda, giyim ve temizlik gibi ihtiyaç duydukları ürünleri temin edebiliyorlar. Dar gelirli ailelerimizin marketimizde bulunmayan taze et ihtiyaçlarını karşılama adına her iki ayda bir kendi oturdukları semtlerde bulunan sosyal tesislerimiz aracılığıyla et yardımı yapmaya devam ediyoruz. Şuana kadar 28.090 ailemize 112 bin 360 kilogram et dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız sadece Kurban Bayramında evlerine et giren vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak. Düzenli olarak evlerine taze etin girmesini sağlamak" diye konuştu.

