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Uncubozköylü hanımlar Başkan Çerçi'yi ağırladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Uncubozköy Hanımlar Lokali'ni ziyaret ederek, kursiyerler ile bir araya geldi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve AK Parti Yunusemre İlçe Kadın Kolları Başkanı Şükran Irmak ile birlikte Uncubozköy Hanımlar Lokali'ni ziyaret ederek, lokaldeki son çalışmalar ve kurslar hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerin isteklerini de dinleyen Başkan Çerçi, "Şu anda 8 tane hanımlar lokalimiz ve kültür merkezlerimiz hizmet vermekte. Önümüzdeki süreçte bu sayıyı daha artırarak 15 merkeze ulaşmayı hedefliyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak hanımlarımızı önemsiyoruz. Bayanlarımız için açtığımız lokallerin yanı sıra çocuklarımız için açtığımız kreşler ve vatandaşlarımız için hizmete geçirdiğimiz taziye evlerimiz ile birlikte sosyal ve kültürel hizmet merkezlerimizin sayısı şu an itibariyle 15. Yaptığımız bütün projeler ve hizmetler, sizler için, çocuklarımız için, gençlerimiz için. Hanımlarımızın birer meslek öğrenmesi, spor yapması, sosyalleşmesi, kültürel aktivite içerisinde yer almaları bizim için önemli. Ayrıca 3-6 yaş arası bebeği olan bayanlarımız da bebeklerini buraya getirerek kreşimize emin ellere teslim ederek, kurslarına gönül rahatlığı ile girebiliyorlar" dedi. Uncubozköy Hanımlar Lokali'ndeki kurslara katılan kursiyerler de Başkan Çerçi, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

(ÖND-Y)



12.04.2017 15:32:39 TSI

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