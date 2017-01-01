12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yozgatlı iş adamı hafız öğrencilere şehzade elbisesi hediye etti

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:25
Yozgatlı iş adamı hafız öğrencilere şehzade elbisesi hediye etti
Yozgatlı iş adamı hafız öğrencilere şehzade elbisesi hediye etti

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgatlı hayırsever İş adamı Bilal Şahin, hafızlık eğitimi gören öğrencilere giysi yardımında bulundu.
İş adamı Bilal Şahin, kendisi tarafından yaptırılan ve kendi isminin verildiği Bilal Şahin ve Gedikhasanlı Kutbu Cihan Şakir Efendi Hafız Kuran Kursu'nda yatılı olarak hafızlık eğitimi gören öğrencilere ve öğreticilere şehzade elbisesi hediye etti.
Kur'an-ı Kerimi okuyan, hatmeden, onunla amel eden, insanların sayısının her geçen gün artmasını istediğini belirten Bilal Şahin,"Hafızlık kursunda eğitim gören hafızlarımız inşallah Allah'ın kelamını öğrenip, daha sonra da Allah'ın kelamını başkalarına öğreterek yayacaklardır. Bizlerde bu öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim almalarını sağlamak, onların eğitimlerini devam etmeleri için elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.
Kuran Kursu Öğreticisi Muhammet Köksal ise desteklerinden dolayı Şahin'e teşekkür etti.

(BMG-UY-Y-)

12.04.2017 15:33:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yozgat'ta Hak-İş referandum da 'evet' diyecek
YEREL

YOZGAT'TA HAK-İŞ REFERANDUM DA 'EVET' DİYECEK
Aynı meydanda &quot;evet&quot; ve &quot;hayır&quot; çağrısı
YEREL

AYNI MEYDANDA "EVET" VE "HAYIR" ÇAĞRISI
Akdağmadeni yeni terminal binasına kavuşacak
YEREL

AKDAĞMADENİ YENİ TERMİNAL BİNASINA KAVUŞACAK
Demokrasi şehitleri anısına hatıra ormanı
YEREL

DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ ANISINA HATIRA ORMANI

Yozgat'ta 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi
YEREL

YOZGAT'TA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ HATIRA ORMANI'NA FİDAN DİKİLDİ
ozgat'ta 47 STK referandumda 'evet' diyecek
YEREL

OZGAT'TA 47 STK REFERANDUMDA 'EVET' DİYECEK
Yozgat'ta öğrenciler için bilişim sınıfı oluşturuldu
YEREL

YOZGAT'TA ÖĞRENCİLER İÇİN BİLİŞİM SINIFI OLUŞTURULDU
Öğrenciler, yazarları ağırladı
YEREL

ÖĞRENCİLER, YAZARLARI AĞIRLADI
Sorgun'da &quot;Yeni Anayasa&quot; anlatıldı.
YEREL

SORGUN'DA "YENİ ANAYASA" ANLATILDI.
Yozgat'ta iki ayrı trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

YOZGAT'TA İKİ AYRI TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...