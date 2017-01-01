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Yozgatlı iş adamı hafız öğrencilere şehzade elbisesi hediye etti



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgatlı hayırsever İş adamı Bilal Şahin, hafızlık eğitimi gören öğrencilere giysi yardımında bulundu.

İş adamı Bilal Şahin, kendisi tarafından yaptırılan ve kendi isminin verildiği Bilal Şahin ve Gedikhasanlı Kutbu Cihan Şakir Efendi Hafız Kuran Kursu'nda yatılı olarak hafızlık eğitimi gören öğrencilere ve öğreticilere şehzade elbisesi hediye etti.

Kur'an-ı Kerimi okuyan, hatmeden, onunla amel eden, insanların sayısının her geçen gün artmasını istediğini belirten Bilal Şahin,"Hafızlık kursunda eğitim gören hafızlarımız inşallah Allah'ın kelamını öğrenip, daha sonra da Allah'ın kelamını başkalarına öğreterek yayacaklardır. Bizlerde bu öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim almalarını sağlamak, onların eğitimlerini devam etmeleri için elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kuran Kursu Öğreticisi Muhammet Köksal ise desteklerinden dolayı Şahin'e teşekkür etti.



(BMG-UY-Y-)



12.04.2017 15:33:10 TSI

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