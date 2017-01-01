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Hatay Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı 3-7 Mayıs'ta

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:29
Hatay Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı 3-7 Mayıs'ta
Hatay Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı 3-7 Mayıs'ta
- İnşaatçılar ve Boyacılar Odası Başkanı Alakuş:
- "Üretici ve tüketici firmaları bir araya getirerek büyük bir pazar oluşturmayı hedefliyoruz"

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - İnşaatçılar ve Boyacılar Odası Başkanı Mehmet Alakuş, Yapı ve İnşaat Gayrimenkul Fuarı'nda üretici ve tüketici firmaları bir araya getirerek büyük bir pazar alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Alakuş, 3-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Hatay'da birincisi düzenlenecek olan Hatay Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı ile ilgili açıklamada bulundu. Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İnşaatçılar ve Boyacılar Odası başkanı Mehmet Alakuş, 25 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek olan Hatay Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı'na 81 ilden katılımcıları beklediklerini belirtti.
Alakuş, Birçok siyasinin, iş adamının yanı sıra inşaat malzemeleri, inşaat makineleri, emlakçıları, büyük iş makineleri ve gayrimenkulcüleri bir araya getirmeyi hedeflediklerini kaydederek, "TOBB ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen 1. Hatay Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı, sektörde Akdeniz ve Ortadoğu bölgesinin platformu olmayı öngörüyor. Birçok siyasinin, iş adamının yanı sıra inşaat malzemeleri ve makineleri, emlakçıları, büyük iş makineleri ve gayrimenkulcüleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Yap-satıcıları uluslararası iş makineleri, yapı ekipmanları ve inşaat teknolojilerini, ev almayı düşünenleri veya dekore etmek isteyen insanları 5 gün boyunca bir arada tutarak sektörün nabzını tutmayı amaçlıyor. Sektör temsilcilerine yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve işbirliği fırsatları yaratılması amacıyla düzenlenen fuar iş geliştirmeye katkı ve ihracatın artmasına ivme sağlamayı hedefliyor. Türkiye'de ve özellikle de Akdeniz bölgesinde önemli bir ticari platformu oluşturuyor. inşaat sektörünün önemli yapı taşları arasında yer alan iş makinaları sektörü, her geçen gün giderek büyüyen inşaat sektörü, kentsel dönüşüm ve mega projelerle büyüme ivmesini hızlandırıyor" dedi.
Alakuş, Hatay'ın bu fuarla birlikte Türkiye sıralamasındaki yerinin yükseltmesine katkı sağlayacağı inancında olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Gelişmişlik ve ekonomi düzeyi göstergeleri arasında yer alan iş ve inşaat makineleri ve ekipmanları sektörü, pazar büyüklüğü bakımından ülkemizin can damarları arasında yer almaktadır. 2016 Türkiye'nin en büyük sanayi şehri sıralaması verilerine göre Hatay merkezli 8 şirketin ürettiği satış rakamı 12,8 milyar TL yani 23 şirketli Gaziantep, 27 şirketli Ankara'dan daha fazla ciro üretmiş durumda. Düzenlenecek fuarla birlikte bu rakamda gözle görülür bir artış hedeflemek ana prensibimiz ve temennimiz. Gerçekleşecek olan bu fuarda desteklerini esirgemeyen Hatay Valisine, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanına, Antakya Belediye Başkanına, Ticaret Odaları ve Borsalarına Ve Sivil Toplum Kuruluşlarına teşekkür ederim."
(BGY-Y)

12.04.2017 15:37:17 TSI
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