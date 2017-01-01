12 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'e ziyaretler

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:31
İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'e ziyaretler
İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'e ziyaretler

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'e ziyaretler sürüyor.
Bu kapsamda Gebze Erzurumlular Deneği Başkanı Gıyasettin Çelikel ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Eskişehir Şube Başkanı Muammer Karaman ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir grup öğrenci, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret etti. Dinç de ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.
(İHA-MET-Y)

12.04.2017 15:38:24 TSI
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