YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hisarcıklı 364 çiftçiye sertifikaları verildi

Hisarcıklı 364 çiftçiye sertifikaları verildi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2016 ve 2017 yıllarında açılan tüm kurslara katılan 364 çiftçiye düzenlenen törenle sertifikaları dağıtıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde düzenlenen sertifika dağıtım töreninde 2016 ve 2017 yıllarında Güldüren, Beyköy, Yukarı Yoncaağaç, Hasanlar, Dereköy ve Kurtdere köylerinde açılan Seracılık, Besi Sığırı Yetiştiriciliği, Arı Yetiştiriciliği, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği ve Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği kursları ile ilçe merkezinde açılan Ağaç Budama kurslarına katılan 270 erkek ve 94 bayan toplam 364 kişiye sertifika verildi.

Sertifika dağıtım töreninde bir konuşma yapan Ak Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, halen bazı çiftçilerin dedelerinden kalma yöntemlerle ziraat yaptıklarını belirterek,"Çiftçilerimiz yıllardan beri arpa, buğday ekimi yaparken hep aynı gübreyi kullanıyor, toprağın fosfora, amonyuma, nitrata ne kadar ihtiyacı var diye bakmıyor. Güya mahsule gübre atıyoruz. Halbuki toprağın tahlili söz konusu olup da hangi gübreden ne kadar atacağımızı bilsek, alacağımız ürün daha çok artacaktır. Bazı çiftçilerimiz üretimden para kazanmıyoruz diyorlar. Bizler toprak ve hayvancılığa gerekli alt yapıyı sağlamıyoruz. Hiç olmazsa Ziraat Mühendisi arkadaşların bilimsel anlamda ne olması gerektiği noktasında kulak kabartın. Devletimiz toprak tahlillerini ücretsiz yapıyor. Eğer bunları yaparsanız ben daha çok verim alınacağını düşünüyorum" dedi.

Törende konuşan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Gıda Tarım ve Hayvanlılık Müdürlüğünce açılan kursların yöredeki tarım ve hayvancılığın gelişmesine ve köyden kente göçün önlenmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Daha sonra söz alan Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür yardımcısı Mustafa Kurt, İlçe Gıda Tarım ve Hayvanlılık Müdürlüğünün çiftçilere verdiği eğitimlerin 'Genç çiftçi' projesine altlık teşkil edeceğini belirtti.

Kurt,"İlimiz bünyesinde gerçekleşen 'Genç çiftçi' projesinde 6 Milyon 300 bin liralık bir bütçe kullanıldı. Bu bütçeden Hisarcık'taki üreticilerimize 6'sı hayvansal, 5'i bitkisel olmak üzere toplam 11 tanesi yansıdı. Hisarcık ilçemiz bu eğitimle 'genç çiftçi' den aldığı yüzde 5,2'lik payı şimdiden yüzde 7-8'lere çıkarmış gibi gözüküyor. Zira bu eğitime katılanların fazladan 10 puan alma imkanı var. Dolayısıyla ben bu programın diğer ilçelerimize de örnek olmasını canı yürekten istiyorum" diye konuştu.

Daha sonra çiftçilere, Ak Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür yardımcısı Mustafa Kurt, Ak Parti İlçe Başkanı Salim Turası, Hisarcık Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seher Sibel Var, İl Genel ve Belediye Meclisi Üyeleri, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan ve protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi.(MA-EFE)



12.04.2017 15:39:13 TSI

NNNN

