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Üniversitede 'Sulu Boya- Workshop' etkinliği

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:33
Üniversitede 'Sulu Boya- Workshop' etkinliği
Üniversitede 'Sulu Boya- Workshop' etkinliği

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde sulu boya-Workshop etkinliği düzenlendi.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve eğitici bilgilerin paylaşıldığı etkinliğe Kanada Portre Ressamları Derneği tarafından dünyanın en iyi portre ressamı seçilen Uluslararası Sulu Boya Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı Atanur Doğan, etkinlikte çok güzel bir ortamın oluştuğunu dile getirerek, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Doğan, sulu boya teknikleri hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin ilk başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün portresini çizdiğini söyledi.
Çizim sırasında kullandığı teknikler hakkında açıklamalarda bulunan Doğan, sulu boyanın diğer tekniklerden farklı olarak kendine özgü kurallarının bulunduğunu söyledi. Sulu boyanın transparan ve şeffaf olduğunu belirten Doğan, "Renkler temiz ve parlak olmalıdır. Hızlı olmak gerekir. Bir kerede lekeleri bırakmanız gerekir. Düşünmeye zamanınız yoktur. Koyacağınız her çizgi doğru ve yerinde olmalıdır. Boyamaya başlamadan çizim yapın. Çizmek aynı zamanda egzersizdir. Duraklamamanız lazım. Korkmadan yapmak lazım. Hatalardan korkmayın. Silme ve düzeltme yapmayın. Onun yerine yeni bir hareketle istemeden yaptığınız hatayı faklı bir bakış acısına çevirin. Sulu boyada ters düşünme vardır. Kağıdın beyaz kısımlarını mutlaka kullanın. Beyaz kısımları nefes verir, ferahlatır" diye konuştu. Uluslararası Sulu Boya Derneği Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Sabri Şanlı ise sulu boyanın tarihçesini anlatarak gelişimi hakkında bilgiler verdi. İyi sulu boya çalışması yapanların iyi desen çizdiklerini de dile getiren Şanlı, "Sulu boya insanlık tarihi kadar eskidir. Bazı bilim adamları kabul etmeseler de o kadar eskidir. Boyaların temel malzemesi sulu boyadır. 1400'lü, 1500'lü yıllarda ses ya da görüntü kaydedecek imkan yok. Bir komutan, bir asker ya da bir asilzade bir yöreye ya da ülkeye gittiği zaman yanında bir ressam götürürdü. Sulu boya da en kolay yapılan, en kolay bulunan malzeme olduğu için ve etki olarak da görüntüyü birebir resmedebildiğiniz için sulu boya sanatçılarını hep yanlarında götürürlermiş" dedi. Uluslararası bir çok başarılara sahip iki sanatçının misafir edildiği organizasyon, özellikle Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü. Canlı performansı ile izleyicilere öğretici görsel sunum yapan Atanur Doğan, çalışmasında İsmet İnönü'yü de resmetti. Etkinlik sonunda İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yüksel Göğebakan ve Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Özdemir, sanatçılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, belge ve hediye verdi.
Tasarım Bölümünde düzenlenen etkinliğe, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yüksel Göğebakan, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Özdemir, Uluslararası Sulu Boya Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı Atanur Doğan, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi ve Uluslararası Sulu Boya Derneği Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Sabri Şanlı, Resim Öğretmeni Tacettin Hazar Şanlı ve öğrenciler katıldı.
(CÖ-SD-Y)

12.04.2017 15:41:06 TSI
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